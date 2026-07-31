Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatója a Mol dunai olajfinomítójánál

A Duna rekord alacsony vízállása miatt az energetikai létesítményeket érintő lépések csütörtöki bejelentése után a miniszterelnök péntek reggel kijelentette, hogy az energiaszolgáltatás egyelőre rendben üzemel. Azt mondta, hogy – a tervek szerint ma a következő napokban – leállításra kerülő Paksi Erőmű 2000 helyett jelenleg 960 megawatton termel. A hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezett alatt maradt 151 megawattal az önkéntes korlátozások miatt.

A termelésből műszaki hiba miatt kiesett a Dunamenti Erőmű egyik blokkja is. Magyar csütörtök arról számolt be, hogy a gázerőmű javítása a vártnál gyorsabban halad, és a blokk vasárnapra ismét üzembe állhat, ami 380 megawatt kapacitást jelentene.