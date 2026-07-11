Komolyabb sztrájk volt a budaörsi IKEA-ban szombaton, érintette az árukiadót is

Szombat délután 13.30 és 15:30 között újra sztrájkoltak a magyarországi IKEA dolgozói – közölte Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke, írja a Telex.

A soroksári áruházban 112, a budaörsiben 57, az Örs vezér téren lévő áruházban 43 dolgozó sztrájkolt.

Eva Malá Beluská, Csehországért, Magyarországért és Szlovákiáért felelős HR-vezető azt írta a Telex megkeresésére:

Megerősítjük, hogy három IKEA áruház munkatársai vettek részt a sztrájkban, és teljes mértékben tiszteletben tartjuk munkatársaink jogát arra, hogy kifejezzék a véleményüket, és hogy döntésük szerint részt vegyenek egy sztrájkban. Nem kísérjük figyelemmel vagy számoljuk az egyéni részvételt; prioritásunk a biztonságos környezet biztosítása mind a munkatársaink, mind a vásárlóink számára, miközben mindent megteszünk az áruházak működésének fenntartásáért.

Ezért sztrájkoltak az Ikea dolgozói

A szakszervezet ebben az évben eddig ötször ült tárgyalóasztalhoz a vállalattal, elsősorban a bérekről, de több más kérdésről is egyeztettek. Nem sikerült megállapodni, ezért július 3-án megalakult a sztrájkbizottság, amit bejelentettek a munkáltatónak.

A kötelezően előírt egyeztetési eljárás időszakában a vállalat az öt követelésből négy teljesítésére hajlott. A fizikai állományra vonatkozó egységes 6 százalékos béremelési követelést ugyanakkor elutasította azzal, hogy várják meg a gazdasági év végét, de ezt a munkavállalók már nem hajlandóak kivárni – ismertette Kiss Alíz.

A KASZ várja a vállalat reagálását, ha nem érkezik elfogadható ajánlat, akkor a munkavállalók elszántak, hogy sztrájkba lépjenek – közölte a szakszervezet alelnöke.