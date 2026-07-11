Megkérdeztük a közmédiát, mikor tervezik visszahozni az élő közéleti és politikai háttérműsorokat – hosszan válaszoltak

Vasárnap reggel több hír megjelent arról, hogy egy hírsávban újraindult az M1 hírszolgáltatása, azonban ennek nem volt nyoma egy idő után.
Kérdéseket küldtünk az MTVA Sajtó és Marketing Irodának, hogy megtudjuk:
- Miért indult újra a hírszolgáltatás és miért tűnt el aztán?
- Milyen időközönként lesz majd látható?
- Ki szerkeszti a benne megjelenő híreket?
- Mikor várható a hírműsorok visszatérése?
Válaszukban, melyet késő délután küldtek lapunknak, úgy fogalmaznak:
Július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetjük be az új struktúrát, biztosítva a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatását. A hírszolgáltatás fokozatos újraindítása összefügg azzal, hogy dr. Horváth András vezérigazgató a működés átmeneti felfüggesztésével egyidejűleg kibocsátotta a közszolgálati hírszolgáltatás új Hírszolgáltatási Alapelveit. Az új hírszolgáltatási struktúra fokozatos bevezetése biztosítja, hogy az egyes szolgáltatások már e szakmai követelmények szerint, megfelelő szervezeti és működési feltételek mellett induljanak újra.
A jelenlegi működési rendről azt írják:
- A Kossuth Rádió és Bartók Rádió műsorstruktúrája az alábbiak szerint módosult: a csatorna a továbbiakban is a Bartók Rádió műsorfolyamát sugározza. Fontos változás, hogy július 11-től a Bartók Rádión már híreket is közzéteszünk, így ezek a hírblokkok a Kossuth Rádió frekvenciáján is elérhetővé váltak, biztosítva a hallgatók tájékoztatását.
- Az M1 Televízió hírszolgáltatásának részleges újraindulása: A rádiókkal egy időben az M1 tévécsatornán is újraindult a hírszolgáltatás. A műsorok alatt, a képernyő alján futó hírszalagon (szöveges formában) olvashatók a legfontosabb információk. Az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni.
- A zenei és internetes adók – a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és Nemzeti Sportrádió – hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban ismét elérhető, ideértve a kapcsolódó internetes és digitális platformokat is.
- A közmédia átmeneti vezetése az új hírstruktúrát a közszolgálatiság szakmai követelményeinek megfelelően fokozatosan állítja helyre.