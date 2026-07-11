Megkérdeztük a közmédiát, mikor tervezik visszahozni az élő közéleti és politikai háttérműsorokat – hosszan válaszoltak

Vasárnap reggel több hír megjelent arról, hogy egy hírsávban újraindult az M1 hírszolgáltatása, azonban ennek nem volt nyoma egy idő után.

Kérdéseket küldtünk az MTVA Sajtó és Marketing Irodának, hogy megtudjuk:

Miért indult újra a hírszolgáltatás és miért tűnt el aztán?

Milyen időközönként lesz majd látható?

Ki szerkeszti a benne megjelenő híreket?

Mikor várható a hírműsorok visszatérése?

Válaszukban, melyet késő délután küldtek lapunknak, úgy fogalmaznak:

Július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetjük be az új struktúrát, biztosítva a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatását. A hírszolgáltatás fokozatos újraindítása összefügg azzal, hogy dr. Horváth András vezérigazgató a működés átmeneti felfüggesztésével egyidejűleg kibocsátotta a közszolgálati hírszolgáltatás új Hírszolgáltatási Alapelveit. Az új hírszolgáltatási struktúra fokozatos bevezetése biztosítja, hogy az egyes szolgáltatások már e szakmai követelmények szerint, megfelelő szervezeti és működési feltételek mellett induljanak újra.

A jelenlegi működési rendről azt írják: