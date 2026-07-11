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Belföld

Eltüntették Balog Zoltán nevét egy emlékműről, amit a reformáció tiszteletére emeltek

admin Dienes Gábriel
2026. 07. 11. 18:03
A volt minisztertől származó idézet szerepelt a reformátorokat ábrázoló szoborcsoport talapzatán.

Eltávolították Balogh Zoltánnak, a kegyelmi-ügyben fontos szerepet játszó volt fideszes miniszternek és református püspöknek a nevét az emlékműről, ami a XVI. kerületi Reformátorok terén áll – tájékoztatott Szabó Alexandra tiszás parlamenti képviselő.

A Reformátorok terét 2017-ben, a reformáció kezdetének 500. évfordulóján hozták létre. Az avatóünnepségen Balog Zoltán is beszédet mondott, és egy ebből vett idézetet véstek fel a neve mellett az itt álló, Kálvin Jánost, Luther Mártont és Bocskai Istvánt ábrázoló emlékműre 2018-ban, amikor már nem volt miniszter. Az idézet a következő volt: „Tartsd meg a hitet, újítsd meg és erősítsd meg a hitet, és akkor ez a hit megtart téged”. Balog szerepeltetését az emlékművön azt megalkotó művész, R. Törley Mária kezdeményezte.

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