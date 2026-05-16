Magyar Péter elfogadja, hogy Orbán egy gyermekotthonnak ajánlja fel a végkielégítését, de az utalást elintézik, „nehogy eltűnjön valahol útközben”

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 16. 13:33
Dicséretes Orbán Viktor felajánlása, és elfogadjuk azt, reagált Magyar Péter a volt miniszterelnök szombat reggeli Facebook-posztjára, amelyben Orbán azt közölte, hogy a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozza a törvény szerint neki járó bruttó 38 millió forintos végkielégítést. A miniszterelnököt a Karmelitában tartott szombati sajtóbejárása végén kérdezték – írja a Telex.

Azt kérte a leköszönt miniszterelnöktől, hogy adja meg a kedvezményezett szervezet számlaszámát, és közvetlenül oda fogják utalni a pénzt, nehogy eltűnjön valahol útközben.

A másik kérése az volt Orbán felé, hogy beszéljen a korábbi sajtófőnökével, Havasi Bertalan helyettes államtitkárral, aki nem akar lemondani a végkielégítéséről, és akár pereskedni is kész az állammal.

Állunk a pereskedés elé, de a volt főnökét, a leköszönő főleltáros csapatkapitányt kérem, hogy hasson oda a csapattagokra, hogy ne pereljék be a magyar államot

– üzente Orbánnak Magyar.

Magyar annyiban maradt vele, hogy majd a bíróságon találkoznak.
