Havasi Bertalanba botlott a várbéli kormányépületeket bejáró Magyar Péter, szócsatáztak egyet

admin Pál Zsombor
2026. 05. 16. 12:04
Magyar Péter élő közvetítéséből
Magyar annyiban maradt vele, hogy majd a bíróságon találkoznak.

Korunk Bibó Istvánja még tartja a frontot, szervusz!

– üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök Havasi Bertalan korábbi kommunikációért felelős helyettes államtitkárt a Szociális és Családügyi Minisztérium tetőteraszán. A Dísz téri épület az érett NER-ben Rogán Antal féle Miniszterelnöki Kabinetiroda székhelyeként működött, az ebben dolgozó Havasi megbízatása még nem szűnt meg.

„A gatyámnál fogva kilógathatsz, nagyobb lenne a látványosság” – üdvözölte Havasi is a kamerák kereszttüzében, amire Magyar csak annyit mondott, nem tervezett ilyet, majd arról a kólásdobozról érdeklődött, amit Havasi Orbán után eltett. Kiderült, ezt nem tervezi leadni az átadás-átvétel részeként, de hozzátette: le lehet vonni a felmentési pénzéből.

Nem lesz ilyen, nem hallottad?

– mondta erre Magyar, félig már elfordulva, majd azt is jelezte, hogy ideje volna elhagyni az épületet.

