Több mint 38 millió forintos végkielégítést kap Orbán Viktor

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 04. 28. 06:34
Hivatali autó, sofőr és titkárság is jár neki.

A választási vereség után egyelőre állás nélkül marad a leköszönő miniszterelnök, Orbán Viktor így búcsúzik a bruttó 7,58 millió forintos fizetéstől, de az állásából nem távozik üres kézzel: a hatályos jogszabályok alapján képviselőként háromhavi, miniszterelnökként hathavi végkielégítés illeti meg. Azaz összesen

bruttó 38 801 013 forintból kezdhet új életet

– hívta fel a figyelmet a Telex.

A jelenlegi jogszabályok alapján az egykori miniszterelnök állami juttatásokra is jogosult lesz:

  • 16 évig jár neki egy hivatali autó sofőrrel, és
  • 8 évig egy iroda kétfős titkársággal.

A legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint alig több mint ötmillió forintnyi megtakarítással rendelkező Orbánnak azonban vigyáznia kell, a jogszabályok szerint vissza kell fizetnie a végkielégítését, ha fél éven belül az állam közvetlen vagy közvetett többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságban kap vezető pozíciót.

Voltak ennél nagyobb bérek is a NER-ben

Ám nem a miniszterelnök volt az, aki a legmesésebb fizetést vitte haza az Orbán-rendszerben, korábban írtunk arról, hogy a Nagy Márton alá tartozó Nemzetgazdasági Minisztérium álláshalmozó több államtitkára, sőt helyettes-államtitkára is ennél jóval több pénzt vihetett haza, volt, aki havonta bruttó 10 millió forint feletti összeget keresett.

Kapcsolódó
A legjobban kereső miniszterek fizetését is lekörözik az álláshalmozó államtitkárok, amihez egy széles joghézagot kell átugraniuk
A 6,3 millió forintot kereső Nagy Mártonnál legalább három beosztottja többet visz haza.

Olyan pénzeső érkezhet Budapestre, amivel eddig nem számoltak Karácsony Gergelyék
Pócs János: A tisztítótűz erre jó, hogy megszabadulunk a kullancsoktól és a luxizóktól
Olimpiai bajnok, megafonos propagandista és bukott miniszterek – ők alkotják mostantól a Fidesz parlamenti frakcióját
„Úgy látom, ott a buta embereknek Orbán Viktor egy isten lehet” – Balogh Levente elárulta, miért mondta le erdélyi turnéját
Alakuló ülés: Sulyok Tamás alulmaradt
