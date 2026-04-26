Magyar Péter újra az uniós pénzekről tárgyal

Magyar Péter szerdán Brüsszelben informális egyeztetést folytat az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. A Tisza Párt elnöke ehhez csak annyit tett hozzá a közösségi oldalán, hogy nincs vesztegetni való idő. Az Európai Bizottság elnöke a Tisza Párt választási győzelme után valóban gyors reformokat sürgetett, ez ugyanis a befagyasztott uniós források felszabadításának feltétele.

Ursula von der Leyen jelezte: az idő nyomása „óriási”: 6,5 milliárd eurónyi, a koronavírus utáni helyreállítási alapból járó támogatás augusztus végén végleg elvész, ha Magyarország addig nem teljesít bizonyos reform- és beruházási feltételeket.

A pénzek kifizetését a korábbi, Orbán Viktor vezette kormány idején jogállamisági aggályok miatt függesztették fel, de az Európai Bizottság elnöke szerint a magyar emberek megérdemlik, hogy hozzájussanak ezekhez az európai forrásokhoz.

Magyar Péter szombaton jelentette be, hogy Orbán Anita lesz a miniszterelnök-helyettes a Tisza-kormányban. Közölte azt is, hogy a leendő külügyminiszter, illetve Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogásza az Európai Bizottság vezetőivel Brüsszelben tárgyaltak a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról. A leendő gazdasági miniszter a tárgyalásokról annyit közölt, hogy reggel mentek, este jöttek, jól haladtak. Orbán Anita úgy fogalmazott: egy lépéssel közelebb kerültek az EU-s pénzek hazahozatalához.

A leendő Tisza-kormánynak egyébként már júniusban tető alá kellene hoznia egy megállapodást az Európai Bizottsággal, hogy a befagyasztott pénzek megmenthetőek legyenek. A napokban 24.hu-n is arról írtunk, hogy bármilyen feltételt szab az EU, Magyar Péter nem mondhatja azt, hogy nem tudja végrehajtani.