Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök-helyettes is lesz a Tisza-kormányban – közölte Magyar Péter.

A leendő miniszterelnök megjegyezte, hogy akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken.

Magyar közölte azt is, hogy Orbán Anita szombaton Kármán András leendő pénzügyi és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterekkel, illetve Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogásza, parlamenti képviselője társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról.