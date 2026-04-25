Belföld

Orbán Anita Magyar Péter miniszterelnök-helyettese is lesz a Tisza-kormányban

Adrián Zoltán / 24.hu
Dienes Gábriel
2026. 04. 25. 08:46
Orbán a külügyminiszteri tisztség mellett lesz Magyar helyettese.

Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök-helyettes is lesz a Tisza-kormányban – közölte Magyar Péter.

A leendő miniszterelnök megjegyezte, hogy akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken.

Magyar közölte azt is, hogy Orbán Anita szombaton Kármán András leendő pénzügyi és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterekkel, illetve Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogásza, parlamenti képviselője társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik