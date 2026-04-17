Bármilyen feltételt szab az EU, Magyar Péter nem mondhatja azt, hogy nem tudja végrehajtani

Felhőtlen optimizmus, eufórikus hangulat jellemző az EU-s döntéshozók körében a Tisza Párt választási győzelme nyomán, és nyitottan állnak az elzárt uniós pénzcsapok megnyitásának kérdéséhez – ezt hangsúlyozták egybecsengően a 24.hu európai uniós intézményekre, illetve a pályázati rendszerre rálátó forrásai.

Az uniót vezető politikusok az elmúlt időszakban úgy érzékelhették, hogy számos tényező jelentősen kikezdte az európai integrációt – így a populista, euroszkeptikus mozgalmak előretörése, az ukrajnai konfliktus, valamint Oroszország „hibrid háborújának” következményei, amelyek az eurózóna tartós gazdasági stagnálásával társultak. Ennek fényében jelentős fordult, hogy egy olyan ország, amelynek a kormánya eddig az EU-s döntéshozatal egyik legfőbb kerékkötője volt, most olyan pálfordulást tett, ami lényegében egyetlen nap alatt lehetővé tette, hogy a politikai rendszere „extrém” módon uniópártivá alakuljon át az ellenzék kétharmados győzelmének köszönhetően – emelték ki forrásaink.

Bizonyos, hogy az Európai Néppárt (EPP) – vagyis a Tisza pártcsaládja – által dominált Európai Bizottság mindent segítséget megad majd ahhoz, hogy ez a fordulat sikeres legyen, és a magyarok ne bánják meg a döntésüket. Várhatóan arra is törekednek majd, hogy jó példát mutassanak, azt demonstrálva, hogy az az ország, amelyik visszatalál az „európai gondolathoz”, megérdemli, hogy rövid időn belül lehívja a számára eddig hozzáférhetetlen uniós forrásokat.

Hasonló nyitottság tapasztalható általában a tagállami vezetők részéről is, akik az Európai Tanács tagságát alkotják. Az új kormánynak persze bizonyítania kell azt, hogy villámgyors áttörést tud elérni el a jogállamiság helyreállítása terén, minden jel arra mutat, hogy Tisza Párt vezetőinek körében erre megvan a szándék – értékelt lapunknak Heil Péter, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) korábbi elnökhelyettese.