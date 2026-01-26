reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. 01. 26. 07:01
2026. január 26., hétfő

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • A 6-os villamos hétfő 23:59 és kedd 4:15 között nem közlekedik.

 

Mai időjárás:

  • A Dunától keletre borult időre lehet számítani napközben, többfelé esővel, a Tiszántúl nagyobb részén este sem szűnik meg a csapadék.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul.
    Késő estére -2 és +5 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Vanda
  • Paula

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 382,59
  • USD 326
  • CHF 412,08
  • GBP 441,08

 

