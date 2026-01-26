Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. január 26., hétfő
- „Miniszterünk támogatja Orbán Anita jelölését” – így nézett ki a külügy levelezése öt éve a Tisza politikusáról.
- Kaltenbach Jenő: Ilyen alpári megnyilvánulás után Lázárnak nem lehet megmaradnia a politikában.
- Kimerült a végére, Eb-ezüstérmes lett a magyar pólóválogatott.
- A magyar kézilabda-válogatott tagjai elismerték, hogy Szlovénia megérdemelten győzte le őket a középdöntő második fordulójában.
- Svájci tűzvész: zárva volt a bár egyik kijárata a szilveszteri tragédia idején.
- Elsüllyedt egy komp a Fülöp-szigeteknél, legalább 15-en meghaltak.
- Korábbi mentoráltja Koltai Jánosról: Amikor utoljára megszorította a kezemet, féltem, hogy ez a búcsút jelenti.
Jól járnának vagy csalódnának a magyar nyugdíjasok, ha euróban kapnák az ellátást?
Az unió régiós tagállamai közül csak Bulgáriát előzzük meg a nyugdíjak értékét tekintve, ám ott januártól már euróban fizetik az öregségi ellátást. Vajon ők is lehagyhatnak minket? Szakértőket kérdeztünk arról, hogy egyáltalán hatással van-e a közös pénz bevezetése a nyugdíjak értékállóságára.