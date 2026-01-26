Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

Kapcsolódó

Az unió régiós tagállamai közül csak Bulgáriát előzzük meg a nyugdíjak értékét tekintve, ám ott januártól már euróban fizetik az öregségi ellátást. Vajon ők is lehagyhatnak minket? Szakértőket kérdeztünk arról, hogy egyáltalán hatással van-e a közös pénz bevezetése a nyugdíjak értékállóságára.