Az RTL Híradó megszerezte a külügyminisztérium dolgozói között zajló több mint öt évvel ezelőtti levelezést Orbán Anitáról, a Tisza Párt szombaton bemutatott külügyi szakértőjéről. Az első levélben a külügy egyik alkalmazottja arról írt, hogy „miniszterünk támogatja Orbán Anita jelölését a főtitkárhelyettesi posztra”. Később pedig azt írta:

Gratulálok és drukkolok, innentől kezdve már csak dicsőséggel lehet távozni a pályáról, függetlenül attól, hogy megnyered vagy sem.

Ehhez képest Szijjártó Péter külügyminiszter szombaton már lobbistának nevezte Orbán Anitát. A Külügyminisztérium azt közölte: amikor Orbán Anita ambicionálta a pozíciót, a legfőbb kérdés felé az volt, hogy a NATO főtitkárhelyettesi székében is tudna-e azonosulni a szuverén, nemzeti kormány politikájával. Mint fogalmaztak: „A válasza egyértelműen igen volt, így jelöltsége élvezte a magyar kormány támogatását”.

A diplomácia nem hangerőverseny

Orbán Anita korábban azt mondta: egy pillanatig sem gondolkozott azon, hogy elfogadja-e Magyar Péter felkérését. Azt vallja, hogy a diplomácia nem hangerőverseny,

nem az a sikeres, aki hangosabban tud beszólni másoknak.

Mint megerősítette: Szijjártó Péterrel ellentétben ő klasszikus, ingadozásoktól mentes külpolitikát folytatna tárcavezetőként, mint korábban Martonyi János. A kapcsolatot Moszkvával úgy alakítaná át, hogy háttéralkuktól mentes legyen. A sorosista hálózattal kapcsolatos kormánypárti vádakra azt válaszolta, megmosolyogtatóak, különösen annak fényében, hogy az egyik ilyen szervezet rendezvényein kormánypárti politikusok is rendszeresen szerepeltek, köztük például Orbán Balázs, Szijjártó Péter és Orbán Viktor is.