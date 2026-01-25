Zárva volt a svájci Crans-Montana síparadicsomban lévő, Le Constellation bár egyik fontos kijárata a szilveszteri tűzvész idején – szemlézte az MTI a Neue Zürcher Zeitung (NZZ) című svájci lap nyomán. A még folyamatban lévő vizsgálat szerint csillagszórók miatt lobbanhatott lángra a mennyezet szigetelése a szilveszteri buliban. A gyorsan terjedő tűz lángba borította a szórakozóhelyet és 40 ember halálához és 116 ember sérüléséhez vezetett – közülük 80-an súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség gondatlan emberölés, gondatlan testi sértés és gondatlan gyújtogatás gyanújával nyomoz a bár üzemeltetői – Jacques Moretti és Jessica Moretti – ellen.

A lap szerint a szilveszteri tragédia idején a földszinten lévő kijáratnak nyitva kellett volna lennie, mert az az épület építési engedélyében vészkijáratként lett megjelölve. A 2015-ös dokumentum utal egy ajtóra az épület nyugati oldalán, amelyet vészkijáratként kellett megjelölni az engedély megszerzéséhez. A bár üzemeltetője a kihallgatás során „személyzeti ajtóként” jellemezte ezt a kijáratot és kérdéses, hogy nem tudott-e arról, hogy a szóban forgó ajtót vészkijáratként kellett volna megjelölni, és ennek megfelelően szabadon hagyni. Az építési engedélyt ugyanis az épület tulajdonosa, nem pedig az üzemeltető nyújtotta be.