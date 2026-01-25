bárcrans-montanasvájci tűzvészszilveszter
Nagyvilág

Svájci tűzvész: zárva volt a bár egyik kijárata a szilveszteri tragédia idején

Crans-Montana
Harold Cunningham/Getty Images
24.hu
2026. 01. 25. 21:10
Crans-Montana
Harold Cunningham/Getty Images

Zárva volt a svájci Crans-Montana síparadicsomban lévő, Le Constellation bár egyik fontos kijárata a szilveszteri tűzvész idején – szemlézte az MTI a Neue Zürcher Zeitung (NZZ) című svájci lap nyomán. A még folyamatban lévő vizsgálat szerint csillagszórók miatt lobbanhatott lángra a mennyezet szigetelése a szilveszteri buliban. A gyorsan terjedő tűz lángba borította a szórakozóhelyet és 40 ember halálához és 116 ember sérüléséhez vezetett  – közülük 80-an súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség gondatlan emberölés, gondatlan testi sértés és gondatlan gyújtogatás gyanújával nyomoz a bár üzemeltetői – Jacques Moretti és Jessica Moretti – ellen.

A lap szerint a szilveszteri tragédia idején a földszinten lévő kijáratnak nyitva kellett volna lennie, mert az az épület építési engedélyében vészkijáratként lett megjelölve. A 2015-ös dokumentum utal egy ajtóra az épület nyugati oldalán, amelyet vészkijáratként kellett megjelölni az engedély megszerzéséhez. A bár üzemeltetője a kihallgatás során „személyzeti ajtóként” jellemezte ezt a kijáratot és kérdéses, hogy nem tudott-e arról, hogy a szóban forgó ajtót vészkijáratként kellett volna megjelölni, és ennek megfelelően szabadon hagyni. Az építési engedélyt ugyanis az épület tulajdonosa, nem pedig az üzemeltető nyújtotta be.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Halálos ütközés történt egy osztrák sípályán, egy 14 éves fiú elmenekült a helyszínről
Elaltattak egy dingófalkát Ausztráliában, úgy vélik, közük van egy 19 éves turista halálához
Jogosan oktatja-e ki stabilitásból Orbán Viktor a románokat, ha 15 év alatt 15 román kormányfőt „fogyasztott el”
Egy ápolót, amerikai állampolgárt öltek meg a szövetségi ügynökök Minneapolisban
Jansik Szilárd (b) és a szerb Djordje Lazic.
Vízilabda-Eb, döntő: Magyarország-Szerbia (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik