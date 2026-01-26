Korábbi mentoráltja Koltai Jánosról: Amikor utoljára megszorította a kezemet, féltem, hogy ez a búcsút jelenti

Január 16-án lapunk is tudatta az olvasókkal, hogy életének 91. évében elhunyt Koltai János Jászai Mari-díjas magyar színész, díszlettervező, filmrendező, képzőművész, a Szomszédok Gábor Gáborja. Ádándi házban érte a halál.

A Blikk nemrég Koltai több ismerősét, köztük korábbi mentoráltját, Nagybaczoni Nagy Kati színházi- és filmrendezőt is megszólaltatta, aki az elmúlt hónapban rengeteg időt töltött vele. Szoros barátságot ápoltak, találkozásaik és mély beszélgetéseik eredményeként pedig a rendező egy portréfilmet is készített a Szomszédok néhai sztárjáról, ami a Még egy nyár címet kapta.

Januári találkozójukra már nem kerülhetett sor

Még december 25-én is dolgoztunk: az egyik utolsó nagy szereplését néztük meg DVD-n, majd beszélgettünk, csakúgy, mint a korábbi hónapokban. Sokat beszélgettünk akkor is, mint minden alkalommal. Amikor utoljára megszorította a kezemet, féltem, hogy ez a búcsút jelenti. Egy pillanatra felmerült bennem, hogy érez valamit: mindkét kezemet fogta, és nagyon szorosan szorította. Egyszerre volt benne az, hogy ne menj el, de az is, hogy tudd, mindig itt leszek veled. Aznap megbeszéltük, hogy január 25-én találkozunk legközelebb, mert akkorra terveztük a film bemutatását Ádándon. Sajnos, erre a napra csak az emlékezés maradt…

– mondta a rendező.

A beszélgetés apropóján Nagybaczoni Nagy Kati Koltai János házához is ellátogatott a lap stábjával, aminek oldalára annak idején, egy Szomszédok-stábbuli alkalmával írta fel a színész, hogy „Tanya”.

Finom melegség ölelt most körbe a ház mellett, meg is pusziltam a falakat. A távozása éjszakáján nem tudtam aludni, hajnali ötkor nagyon erős fájdalom hasított a tüdőmbe, azt hittem, embólia. Felültem az ágyamon, majd nem sokkal később jött a szörnyű hír. Annyira hiányzik, hogy mostanában úgy nyugszom meg, ha a hangját hallhatom. Egyszerűen muszáj. Szerintem van olyan az ember életében, amit már nem lehet elengedni. A 32 éves ismeretségünket nem lehet sem elgyászolni, sem elengedni. János örökre velem marad

– jelentette ki, hozzátéve: Koltai nem szégyellte, hogy a legtöbben Gábor Gáborként ismerték a Szomszédokból, ám ő ettől sokkal több volt:

Színművész, festőművész, rendező és díszlettervező is. Fiával és rajongásig szeretett unokájával is tartotta a kapcsolatot, és gyakran feltette a kérdést, vajon milyen világ vár majd a tizenéves fiúra. Nyugalomban és békességben szeretett lenni, de folyamatosan követte a híreket, és mindenről véleményt alkotott. Szellemileg teljesen friss volt, ereje és energiája még 90 évesen is segítette a mindennapokban. János feleségéhez hasonlóan Ádándon alussza majd örök álmát, a temetés időpontjáról hamarosan hírt adunk.

Egy barátja talált rá január 16-án

Mint ismeretes, Koltai János az elmúlt időszakban már nem hagyta el az otthonát. Egy barátja, Neisz Péter igyekezett segíteni neki mindenben, amiben csak lehetett.

Január 15-én este még hosszabban beszélgettünk. Sokszor elmondta mostanában, hogy nem bírja már, és nehezen viseli, hogy nem tudja magát ellátni, hogy nem tud főzni magára és nem tudja behoznia fát az udvarról. Másnap reggel az ágyában találtam rá. Elaludt, örökre

– árulta el a portálnak Neisz.

Két évvel ezelőtt a karácsonyt is egyedül töltötte

Koltai János 2023 óta élt egyedül ádándi otthonában, azóta, hogy szeretett felesége, Pap Éva elhunyt. A színész tavaly év elején elárulta, hogy nemcsak a magánnyal, de komoly térdfájdalommal is küzdött. Mint mondta, néha annyira fájt a lába, hogy fel sem tudott állni, és sokszor a járása is bizonytalanná vált, többször el is esett, az utcán is előfordult, hogy összeesett.

„Én már nem annyira vagyok földi lakó, úgy érzem, kifelé haladok az életből. Idén először a karácsonyt is egyedül ünnepeltem, mivel pontosan tudom, hogy a fiamnak rengeteg munkája van és nem akartam, hogy miattam mindent átszervezzenek, így megmondtam neki, teljesen jól vagyok, nem kell lejönni hozzám”

– mondta a Blikknek több mint egy évvel ezelőtt.