Elsüllyedt egy komp a Fülöp-szigeteknél, legalább 15-en meghaltak

Elsüllyedt egy komp a Fülöp-szigetek déli részén, a Basilan tartomány közelében vasárnapról hétfőre virradó éjszaka – írja az MTI. A hatóságok közlése szerint a balesetben legalább 15 ember életét vesztette, 316 utast kimentettek, ugyanakkor több tucat embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A hajón összesen 332 utas és 27 fős legénység tartózkodott, így a fedélzeten lévők száma 359 fő volt. A komp maximális engedélyezett kapacitása 352 fő, így nem volt túlterhelve

– nyilatkozta Ronnie Gil Gavan admirális, a parti őrség parancsnoka sajtótájékoztatón Manilában.

28 embert még keresnek

A hatóságok eddig 316 embert mentettek ki a vízből. Romel Dua, a déli Mindanao körzet parancsnoka szerint 28 eltűntet még keresnek. A mentési munkálatokban katonai repülőgépek és hajók is részt vesznek, a viszonylag nyugodt tengeri körülmények pedig segítik a műveleteket – tette hozzá Dua telefonon adott nyilatkozatában.

A Basilan tartomány kormányzója Mujiv Hataman a DZBB rádióadóban elmondta, hogy a legtöbb túlélőnek nincs komoly baja, ugyanakkor több idős utas sürgős orvosi ellátásra szorult.

Vizsgálat indult

Egyelőre nem tudni, hogy miért süllyedt el a komp, a hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben.

A Fülöp-szigetek mindennapi közlekedésének szerves része a kompjárat, ugyanakkor az ismétlődő balesetek hátterében gyakran állnak a nem megfelelő biztonsági előírások, a túlterhelés és a karbantartási hiányosságok. Évente számos halálos áldozattal járó hajóbaleset történik az országban: 2023-ban egy komp fedélzetén kitört tűzben közel 30-an vesztették életüket, míg a legsúlyosabb békeidőbeli katasztrófa 1987-ben történt, amikor egy komp ütközött egy tartályhajóval, és több mint 4000 ember vesztette el életét.