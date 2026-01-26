Jól járnának vagy csalódnának a magyar nyugdíjasok, ha euróban kapnák az ellátást?

Orbán Viktor a januári nemzetközi sajtótájékoztatóján kiemelte: van egy megállapodásuk a nyugdíjasokkal, és túlteljesítették a vállalásukat, miszerint a nyugdíjak megőrzik az értéküket. Érdemes összevetni ezt az állítást azzal, hogy Bulgáriában 2026. január elsejétől bevezették az eurót, így ott már a közös európai pénzben folyósítják a nyugellátást is. A 24.hu szakértőknek tette fel a kérdést: értékállóbbak-e az euróban folyósított nyugdíjak, mint az adott ország saját valutájában (például: magyar forintban) fizetett ellátások? Arra is kíváncsiak voltunk, valóban betartotta-e Orbán Viktor az ígéretét, azaz tényleg őrzik-e a hazai nyugdíjak az értéküket.

Azok az országok érdekeltek minket, ahol már korábban bevezették az eurót, és vannak tapasztalatok a nyugdíjak alakulásáról. Simonovits András matematikai közgazdász – aki a kormánypárti propaganda szerint a Tisza Párt állítólagos nyugdíjszakértője, és úgymond a nyugdíjak megadóztatását javasolja, noha ő rendszeresen cáfolja ezeket az állításokat – lapunknak leszögezte: