13. havi nyugdíjeuróeurópai uniófarkas andrás
Gazdaság

Jól járnának vagy csalódnának a magyar nyugdíjasok, ha euróban kapnák az ellátást?

Farkas Norbert / 24.hu
admin Szegő Iván Miklós
2026. 01. 26. 05:59
Farkas Norbert / 24.hu
A 24.hu gyűjtése szerint a hazai nyugdíjak havi értéke 2025-re az utolsó előtti helyre csúszhatott vissza az EU régiós tagállamai közül – ha nem tekintjük a 13. havi nyugdíjat és egyéb prémiumokat. Pedig 2010-ben még plusz juttatások nélkül előztük az észteket, a litvánokat és a szlovákokat (ők azóta lehagytak minket), illetve a horvátokat, a letteket, a románokat és a bolgárokat. Ha a 13. havi nyugdíjjal is számolunk, akkor az utóbbi „négyest” még mindig előzzük, így „csak” három hellyel estünk vissza a rangsorban Orbán Viktor kormányzása idején. Tavaly csupán Bulgáriánál voltunk biztosan jobbak mindkét mutatóban, de ott januártól euróban fizetik az öregségi ellátást. Szakértőket kérdeztünk arról, hat-e a közös pénz bevezetése a nyugdíjak értékállóságára.

Orbán Viktor a januári nemzetközi sajtótájékoztatóján kiemelte: van egy megállapodásuk a nyugdíjasokkal, és túlteljesítették a vállalásukat, miszerint a nyugdíjak megőrzik az értéküket. Érdemes összevetni ezt az állítást azzal, hogy Bulgáriában 2026. január elsejétől bevezették az eurót, így ott már a közös európai pénzben folyósítják a nyugellátást is. A 24.hu szakértőknek tette fel a kérdést: értékállóbbak-e az euróban folyósított nyugdíjak, mint az adott ország saját valutájában (például: magyar forintban) fizetett ellátások? Arra is kíváncsiak voltunk, valóban betartotta-e Orbán Viktor az ígéretét, azaz tényleg őrzik-e a hazai nyugdíjak az értéküket.

Azok az országok érdekeltek minket, ahol már korábban bevezették az eurót, és vannak tapasztalatok a nyugdíjak alakulásáról. Simonovits András matematikai közgazdász – aki a kormánypárti propaganda szerint a Tisza Párt állítólagos nyugdíjszakértője, és úgymond a nyugdíjak megadóztatását javasolja, noha ő rendszeresen cáfolja ezeket az állításokat – lapunknak leszögezte:

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

