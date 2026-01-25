„Ki kell mondani, megérdemelten nyert Szlovénia”

Ugyan az első félidőben úgy tűnt, a mieink dominálnak, a gólok zömét üres kapura dobták ellenfeleink, mivel sokszor hét a hat ellen támadott Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese. Térfélcsere után már csak futott az eredmény és főleg ellenfele játéka után a magyar csapat, nem tudott felzárkózni és sajnos jogosan kapott ki.

„Azt gondolom, hogy most működött a hét a hat elleni játék, de az első félidő elején, második végén elkezdtünk kapkodni. Rosszul kezdtük, de megvoltak a lehetőségeink, hogy visszajöjjünk ikszre, eladtuk a labdákat, ebből kaptuk az üreskapus gólokat. Védekezésben sokat hibáztunk, nem tudtunk úgy besegíteni, nem volt olyan feszes a védelmünk.

Sajnos ki kell mondani, megérdemelten nyerték meg ezt a meccset, bármennyire is fájó most ez

– mondta Imre Bence, aki nyolc lövéséből nyolcat belőtt a mérkőzésen.

Ónodi-Jánoskuti Máténak a második félidő második felében volt egy remek periódusa, akkor négy gólt is lőtt és nagy érdemei vannak abban, hogy lőtávolban maradt a válogatott. Persze nem tudott ennek önmagában örülni.

„Nem tudom, hogy mi történt a második félidőben, hibáztunk elöl és hátul is és átbillent a mérleg nyelve a szlovénok oldalára. Van még két meccsük, most nem szabad lehajtani a fejüket. Most kell még jobban összetartanunk” – értékelt Ónodi-Jánoskuti.

Kereste a szavakat Ilic Zoran is, aki nagyszerűen kezdte a meccset, tíz perc alatt négy gólig jutott, de utána már neki sem sikerült semmi.

A második félidőben csak futottunk az eredmény után, könnyű gólokat kaptunk… hirtelen nem is tudok mit mondani, nagyon sajnálom. Küzdöttünk a végsőkig, nem adtuk fel. Van még két meccsünk, próbálunk minél jobban játszani, ezekből a hibákból tanulni.

A magyarok két győzelemmel és egy vereséggel, pont nélkül jutottak tovább a csoportkörből. A középdöntőben pénteken 29-29-es döntetlent játszottak Svájccal, kedden 20.30-tól a társrendező Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak, de az elődöntőbe jutásra már nincs esély. Az előzetes célkitűzés a legjobb nyolc közé jutás volt, ehhez a középdöntős csoportunkban a legjobb négy között kéne végezni, de ehhez legalább egy, inkább két bravúrgyőzelem kéne.