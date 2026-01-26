Kaltenbach Jenő: Ilyen alpári megnyilvánulás után Lázárnak nem lehet megmaradnia a politikában

Nem csengett még le Lázár János építési és közlekedési miniszter múlt heti, botrányos megszólalása, amikor a magyarországi cigányságnak jelölte ki, hogy szerinte hol a helyük.

„Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti” – mondta Lázár egy Balatonalmádiban tartott lakossági fórumon, ami után később bocsánatot is kért.

„Egy ilyen alpári megnyilvánulás után egy civilizált demokráciában nem lehet megmaradni a politikában. Egyszerűen azért nem, mert ez magának a pártnak, ahová a miniszter tartozik, olyan súlyos tekintélyvesztéssel járna, hogy azt nem lehet szankció nélkül hagyni” – mondta el véleményét a Népszavának Kaltenbach Jenő volt kisebbségi ombudsman, aki szerint Lázár megszólalásával gátlástalanul kihasználta, hogy létezik Magyarországon a cigányellenesség.

A politikai elemző szerint Lázár János kijelentése önmagában aligha lesz döntő a roma szavazatok tekintetében.

„A miniszter szavainak mindenekelőtt akkor lehet jelentősebb a hatásuk, ha azokat a Tisza Pártnak sikerül eljuttatnia a politika iránt kevésbé, vagy egyáltalán nem érdeklődő roma szavazókhoz is, és ha a választásokig hátralévő időben nem engedi, hogy feledésbe merüljenek” – hívta fel a lap figyelmét Ranschburg Zoltán, aki szerint az okozhatja a kihívást a Fidesznek, hogy a Tisza a kutatások alapján olyan kistelepüléseken is erőteljesen jelen van már, ahol nagyobb a roma lakosság aránya, ráadásul számtalan kifejezetten roma Tisza Sziget is alakult.

Lázár megszólalása még olyan Fidesszel szimpatizáló roma hírességeknél is kiverte a biztosítékot, mint Kis Grófo, aki felháborodásának és értetlenségének adott hangot.