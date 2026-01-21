Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. január 21., szerda
Friss hírek
- Elkaszálta az Alkotmánybíróság a tiltakozást: nem jogellenes a szolidaritási hozzájárulás.
- Egy Szőlő utcai nevelő kamera elé ült, és mesélt a gyerekverő igazgató módszereiről. Az empátia káros – vallotta Kovács-Buna Károly.
- Kiderült, hogy kihez kerül a bezárt Szőlő utcai javító épülete.
- Macron Trumpnak: mi a tiszteletet részesítjük előnyben a zaklatással szemben.
- Vissza kellett fordulnia Trump gépének az óceán közepén. Meghibásodott az amerikai elnök repülőgépe, amivel a svájci Davosba tartott a Világgazdasági Fórumra.
- Spanyol vonatbaleset: hibás sínillesztés okozhatta a tragédiát?
- Őrült csatában, ötméteresekkel Eb-elődöntős a magyar vízilabda-válogatott.
- Két piros lap és elképesztő küzdelem után kapott ki először a magyar kéziválogatott az Eb-n.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 78-as trolibusz útbeszakadás miatt nem érinti a Bethlen Gábor tér megállót a Keleti pályaudvar M felé.
Mai időjárás:
- Az ország északkeleti részén napos idő várható, míg a többi terület jellemzően ködös marad.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és +2 fok között alakul.
- Késő estére -13 és -4 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Ágnes
Deviza középárfolyam:
- EUR 385,43
- USD 328,67
- CHF 415,72
- GBP 442,88
+1
Kapcsolódó
A Szőlő utca bezárása: a szakember szerint látszatintézkedés
A lakókat egyelőre ismeretlen helyre szállították.