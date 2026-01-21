Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
2026. 01. 21. 07:00
2026. január 21., szerda

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • 78-as trolibusz útbeszakadás miatt nem érinti a Bethlen Gábor tér megállót a Keleti pályaudvar M felé.

 

Mai időjárás:

  • Az ország északkeleti részén napos idő várható, míg a többi terület jellemzően ködös marad.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet -7 és +2 fok között alakul.
  • Késő estére -13 és -4 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Ágnes

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 385,43
  • USD 328,67
  • CHF 415,72
  • GBP 442,88

 

