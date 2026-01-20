szőlő utcabotrányingatlanmnv zrt.
Kiderült, hogy kihez kerül a bezárt Szőlő utcai javító épülete

Azt írja a hvg.hu, hogy a bezárt Szőlő utcai javítóintézet épületét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. veszi át. Ott fognak döntést hozni arról is, hogyan fogják hasznosítani az ingatlant a jövőben – írja a portál.

Pintér Sándor belügyminiszter 2026. március 14-i  határnappal jogutód nélkül szünteti meg a – 12 éves kortól – letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet. A Magyar Közlönyben korábban megjelent a döntés a bezárásról, a szaktárca kedden reggel közölte: miként számolják fel az intézményt.

Azt írták, hogy amikor a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) december 10-én átvette a Budapesti Javítóintézetet, 59 letartóztatott – közöttük egy ukrán és egy pakisztáni állampolgárságú – fiatalkorút tartottak fogva. Átlagéletkoruk 16,6 év volt, a legidősebb 19 éves, a legfiatalabb 14 éves.

