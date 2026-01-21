Egy műszaki hiba miatt vissza kellett fordulnia az Air Force One-nak az óceán közepén, fedélzetén Donald Trump amerikai elnökkel, aki úton volt Davosba a Világgazdasági Fórumra.

Az MTI a Fehér Házra hivatkozva írja, hogy a Boeingen mintegy másfél órával a felszállás után észlelték a hibát, a pilóta pedig úgy döntött, hogy elővigyázatosságból inkább visszafordul az Andrews támaszpontra. Az Air Force One így keleti parti idő szerint kevéssel este 11 óra után (magyar idő szerint kedden hajnali négy óra tájában) landolt az Egyesült Államokban.

Az elnök hivatala sietett leszögezni, hogy a hiba egy apró elektromos rendellenesség volt, semmi több, Trump pedig egy másik géppel veszi célba a svájci síparadicsomot.

Trump a közösségi oldalán egyelőre nem látszik, hogy reagált volna a malőrre, utolsó bejegyzése két órával ezelőtt született a Truth Social felületén, ebben csak annyit írt, „Amerika képviselve lesz Davosban – általam”.

Grönland sorsa is téma lehet Davosban

A Világgazdasági fórumon Donald Trump a tervek szerint szerdán szólal fel, de az összejövetel már megkezdődött. A kanadai miniszterelnök, Mark Carney például arról beszélt Davosban, hogy az Egyesült Államok vezette régi világrendnek vége, az már nem tér vissza soha többé. A kormányfő ennek tükrében úgy véli, hogy a középhatalmaknak együtt kell működniük a jövőben, mert ezek azok az országok, amelyeknek a legtöbb vesztenivalójuk van a megváltozott keretek között, de egyúttal ők azok, akik a legtöbbet nyerhetik a valódi együttműködés révén.

Carney Grönland kapcsán beszélt minderről, amire Trump kivetette a hálóját és már a béke sem érdekli feltétlenül, így ténylegesen számolni kell azzal, hogy az Egyesült Államok valamilyen módon tényleg megpróbálja magának megszerezni a Dániához tartozó szigetet. Carney Kanada nevében teljes támogatásáról biztosította Grönlandot és Dániát, egyúttal felszólította a „fenyegetett országokat”, hogy ne engedjenek abban reménykedve, hogy az alávetettség majd biztonságot hoz.

Grönland ügyét Emmanuel Macron francia elnök is emlegette, ő a davosi konferencia apropóján egy G7-csúcstalálkozó megszervezését ajánlotta fel az ügy rendezése érdekében, és még vacsorázni is meghívta Párizsba az amerikai elnököt a konferencia után. A Trumppal ellentétben már Svájcban tartózkodó Scott Bessent amerikai pénzügyminisztere közben a saját felszólalásában az Európai Unió és az Egyesült Államok gazdasági együttműködését méltatta, mondván, az még soha nem volt ennyire szoros. Ezt követően azt tanácsolta európai partnereinek, hogy vegyenek egy nagy levegőt, és hagyják lecsengeni azt a feszültséget, ami azt követően kerekedett, hogy a Trump-adminisztráció vámokkal fenyegette meg a Grönland-ügyben vele ellentétes állásponton lévő országokat.

A dánok nem mennek el a Világgazdasági Fórumra

A Bloomberg hétfői híradása szerint a dán kormány úgy döntött, hogy nem küld delegációt Davosba a Világgazdasági Fórumra, mert azzal számolnak, hogy a Grönland körül kialakult feszültség már olyan szinten van, hogy mélyre ható vitákat szíthat a transzatlanti viszonyban, talán még eszkalálódna is a helyzet.

A volt dán kormányfő, Anders Fogh Rasmussen (aki korábban a NATO főtitkára is volt) nem hiavatlos delegáltként viszont megjelent Svájcban, és arról beszélt, hogy „a hízelgésnek véget kell vetni”, az európai országoknak kemény gazdasági válaszlépéseket kell tenniük abban az esetben, ha az Egyesült Államok tényleg vámokat vet ki azokra a NATO-szövetségesekre, amelyek katonákat küldtek Grönlandra.

„Ez nem működik. A tény az, hogy Trump csak az erőt és az egységet tiszteli. Pontosan ezt kellene most Európának felmutatnia” szögezte le az egykori miniszterelnök, a Reutersnek, hozzátéve, nem akarja bírálni azokat, akik azt a taktikát választják, hogy a dicséreteikben fürdetik az amerikai elnököt, de szerinte most már ott tartunk, hogy Európa kénytelen más megközelítést alkalmazni.