Spanyol vonatbaleset: hibás sínillesztés okozhatta a tragédiát?

Szakértők szerint egy hibás sínillesztés játszhatott kulcsszerepet a vasárnapi spanyol vonatbalesetben – írja a Reuters. A szerencsétlenségben, mely során a Málagából Madridba tartó nagy sebességű expresszvonat kisiklott és a másik pályán, szemből érkező vonatba rohant, legalább 42 ember vesztette életét.

Sebességkorlátozások a Madrid–Barcelona vonalon

A történtek nyomán a spanyol vasúti pályahálózat-kezelő elrendelte: csökkentett sebességgel haladhatnak a Madrid és Barcelona között közlekedő, nagy sebességű vonatok, mert aggályok merültek fel a pálya állapotával kapcsolatban.

A mozdonyvezetők már tavaly felszólították az Adifot a sebességkorlátozás bevezetésére, miután aggodalmukat fejezték ki több nagy sebességű vonal állapotromlása miatt. Ez azután történt, hogy 2020-ban a hálózatot megnyitották a magánvasúti szolgáltatók előtt, hogy olcsóbb alternatívát kínáljanak az állami Renfe járataival szemben.

A liberalizáció és a forgalom 60%-os növekedése óta sokkal erősebb vibrációt és gyorsabb elhasználódást tapasztalunk az infrastruktúrán, ezt jeleztük is minden üzemeltetőnek

– mondta Diego Martin, az egyik spanyol vasutas szakszervezet főtitkára.

A pályahálózat-kezelő jelezte: a sebességkorlátozást akkor oldhatják fel, ha a karbantartó csapat átvizsgálja azt a közel 150 kilométernyi szakaszt, ahol a vezetők rázkódásokat és egyenetlenségeket jelentettek.

Még mindig tartanak a mentési munkálatok

A baleset helyszínén még mindig dolgoznak a mentők: nehézgépekkel próbálják hozzáférhetővé tenni a dombos terepet, mely igen nehezen megközelíthető, jelentősen nehezítve a mentést. A baleset által a leginkább érintett vasúti kocsikat daruval tervezik kiemelni a hatóságok. Kedden egy újabb halálesetet erősítettek meg, így az áldozatok száma már 42-re emelkedett.

A rendőrség 43 eltűnt személyről kapott bejelentést, ami nagyjából megfelel az ideiglenes halálos áldozatok számnak – közölte Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter. Végleges adatot azonban csak akkor lehet megállapítani, amikor a mentőcsapatok kiemelik a legsúlyosabban sérült kocsikat is.

Mi okozta a kisiklást?

A rendőrség közzétett egy fényképet, melyen egy törött sín látható – ez Gareth Dennis, skót vasúti mérnök és szakíró szerint arra utalhat, hogy a kisiklás a törés kezdeti helyén jöhetett létre, egy hegesztési pont közelében, ahol az acél különösen sérülékeny lehet. Szerinte „az igazán érdekes kérdés nem az, hogy miért siklott ki a vonat, hanem az, hogy miért tört el a sín”.

Óscar Puente közlekedési miniszter türelemre intett, hangsúlyozva, hogy a vizsgálat még folyamatban van, és minden lehetőséget megvizsgálnak. Szerinte „nagyon szokatlan”, hogy egy sebességhatárt át nem lépő vonat hátsó része kisiklott egy egyenes pályaszakaszon. A törött sín felfedezése szerinte „csak egy újabb adat”, amely önmagában még nem bizonyítja, pontosan miért következett be a tragédia, melynek a legújabb hírek szerint Európa-bajnok áldozata is van.