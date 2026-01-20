Egy Szőlő utcai nevelő kamera elé ült, és mesélt a gyerekverő igazgató módszereiről

Proics Lilla tanár adott interjút a Partizánnak, amelyben arról a közel két hónapról mesélt, amely során a nemrég bezárt Szőlő utcában dolgozott. Proics tavaly novembertől volt nevelő a Szőlő utcában, amíg egészen azt be nem zárták.

Elmesélte azt, hogy őt még Kovács-Buna Károly vette fel dolgozni. Akkor még nem tudott a Kovács-Buna által elkövetett erőszakos esetekről, de Proics Lilla elmesélte, hogy Kovács-Buna „egészen vad dolgokat mondott pedagógialag.” Eszerint

a nevelés hatalmi kérdés, akarat rákényszerítés

az empátia káros

a fiatalok bevonása a döntésekbe rombolja a tekintélyt

az hátrány, ha egy nevelő nő.

Proics elmondta, nem látta, hogy bántalmazó lett volna Kovács-Buna, de „fura, feszült figura” volt, és merev, hierarchikus, parancsuralmi rendszert működtetett. A házirend nem volt nyilvános, a fiúkat a vezetéknevükön kellett szólítani, Proics szerint sok esetben merült fel benne, hogy nevelők bánthattak gyereket, olyan is előfordult, hogy „hallottam egy pofont.”

Az odajáró gyerekek jó része a mélyszegénységből jött, nem járt rendes iskolába. Proics ellátatlan egészségügyi helyzettel találkozott, foghiánnyal például. Az interjú itt tekinthető meg.

Beszámoltunk róla, hogy Pintér Sándor belügyminiszter 2026. március 14-i határnappal jogutód nélkül szünteti meg a – 12 éves kortól – letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet. A Magyar Közlönyben korábban megjelent a döntés a bezárásról, a szaktárca kedden reggel közölte: miként számolják fel az intézményt.

Azt írták, hogy amikor a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) december 10-én átvette a Budapesti Javítóintézetet, 59 letartóztatott – közöttük egy ukrán és egy pakisztáni állampolgárságú – fiatalkorút tartottak fogva. Átlagéletkoruk 16,6 év volt, a legidősebb 19 éves, a legfiatalabb 14 éves.