Visszaszólt Emmanuel Macron francia államfő Donald Trump amerikai elnöknek – adta hírül a Reuters. A két vezető között mostanság feszült a viszony, melynek oka Trump Grönland megszerzésére irányuló törekvése és az ezt határozottan elítélő macroni reakciók.

Európa nem fog meghátrálni a zaklatással szemben, és nem hagyja magát megfélemlíteni. Franciaország és Európa nem fogja passzívan elfogadni az erősebbek törvényét

– mondta Macron a davosi Világgazdasági Fórumon, hozzátéve: ennek elfogadása „alávetettséghez” vezetne.

Ehelyett – hangsúlyozta – Európa továbbra is kiáll a területi szuverenitás és a jogállamiság mellett, még akkor is, ha szerinte a világ egyre inkább a szabályok nélküli működés felé sodródik. Ez akár azt is jelentheti, hogy az Európai Unió saját, súlyos kereskedelmi szankciókkal válaszol.

Megromlott kapcsolat

A francia államfő éles bírálatára azután került sor, hogy Trump bejelentette: februártól 10 százalékos, júniustól pedig 25 százalékos vámokkal sújtaná a Dánia és Grönland mellett kiálló európai országokat. Trump neheztelését fejezte ki amiatt is, hogy Franciaország nem kíván csatlakozni az általa javasolt „Béketanácshoz”, egy új nemzetközi szervezethez, amelynek vezetését ő látná el. Párizs szerint ez gyengítené az ENSZ szerepét.

Kivetek 200%-os vámot a boraira és pezsgőire, és akkor csatlakozni fog

– válaszolta az amerikai elnök, amikor Macron álláspontjáról kérdezték. Nem sokkal később Trump nyilvánosságra hozott egy magánjellegű üzenetet Macronnal folytatott levelezéséből, ami szokatlan megsértése a diplomáciai protokollnak. Ebben Emmanuel Macron azt írja neki, „nem értem, mit csinálsz Grönland kapcsán”.

Macron közölte, hogy nem tervezi davosi tartózkodásának meghosszabbítását arra a napra, amikor Trump érkezik a városba. A francia elnök környezetéből többen úgy vélik: Trump azért veszi célba őt, mert következetesen kiáll a demokratikus elvek mellett.

„Aki vezeti az ellenállást, az célponttá válik” – fogalmazott Pieyre-Alexandre Langlade francia parlamenti képviselő.

Jöhet a kereskedelmi bazuka?

Az uniós vezetők a hétvégén úgy döntöttek, hogy csütörtök este rendkívüli csúcstalálkozót tartanak Brüsszelben Grönland ügyében. Az Európai Unió korábban elkülönített, 93 milliárd euró értékű amerikai árut érintő vámintézkedései február 6-án automatikusan életbe léphetnek. Macron azt is szorgalmazza, hogy az EU fontolja meg a gazdasági kényszerítés elleni irányelv alkalmazását: az informálisan „kereskedelmi szuperfegyverként” emlegetett intézkedés korlátozhatná az amerikai cégek hozzáférését a közbeszerzésekhez, illetve egyes szolgáltatásokhoz, például a technológiai platformokhoz. Ezt az irányelvet korábban még sosem alkalmazta az Európai Unió. Macron szerint „őrültség”, hogy idáig fajult a helyzet.