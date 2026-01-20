adókarácsony gergelyszolidaritási hozzájárulásalkormánybíróság
Elkaszálta az AB a tiltakozást: nem jogellenes a szolidaritási hozzájárulás

2026. 01. 20. 20:03
Karácsony Gergelyék ezúttal vereséget szenvedtek.

Az Alkotmánybíróság (Ab) nem találta megalapozottnak, ezért kedden visszautasította az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi és rendeleti szabályok alaptörvénybe ütközésének megállapítását és megsemmisítését kezdeményező bírói indítványt – közölte a testület az MTI-vel.

Azt írták: indítványában a Fővárosi Törvényszék azt állította, hogy a szolidaritási hozzájárulás és a tavaly májusra előírt fizetési kötelezettség jogszabályi szinten történő meghatározása miatt a konkrét ügyben érintett fővárosi önkormányzat nem tudja ellenőrizni és vitatni a fizetési kötelezettség számításának helyességét, ezért a Magyar Államkincstár a hozzájárulás összegét a tisztességes hatósági eljárás lefolytatása nélkül állapította meg.

A közlemény szerint a Fővárosi Törvényszék jogalkotói mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapítását is indítványozta. Ezzel összefüggésben a határozat indokolása hangsúlyozta, hogy az Ab eljárását szabályozó törvényi rendelkezések és a testület következetes gyakorlata szerint bírói kezdeményezés csak jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányulhat, folyamatban lévő ügyben alaptörvény-ellenes mulasztás kimondását nem indítványozhatja.

Összességében az Ab nem találta megalapozottnak a szolidaritási hozzájárulás alaptörvény-ellenességét állító bírói indítványt. A végzést az Alkotmánybíróság egy különvélemény mellett fogadta el.

Karácsony Gergely főpolgármester még szeptemberben jelentette be, hogy a bíróság úgy döntött: a szolidaritási hozzájárulás nem felel meg az alaptörvénynek, ezért a törvényszék ismét az Alkotmánybírósághoz fordult. Később a Kúriűn is nyert a fővárosi önkormányzat. Novemberben a Kúria minden pontban a fővárosi önkormányzatnak adott igazat, ezzel megnyílt az út a szolidaritási hozzájárulás 2023-as, 2024-es és 2025-ös részleteinek jogtalannak tartott beszedése miatt indított perekben, amelyeket a Kúria döntésére várva függesztettek fel. 2023-ban 58 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követelt a fővárostól az állam, 2024-ben 75 milliárdot, idén 89,1 milliárdot.

Kimondta a Kúria: jogtalan a fővárostól követelt szolidaritási hozzájárulás
Perdöntő lehet a csütörtöki határozat.

