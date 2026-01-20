férfi vízilabda ebférfi vízilabda eb 2026magyar férfi vízilabda-válogatottspanyol férfi vízilabda-válogatott
Vízilabda-Eb: Spanyolország – Magyarország (élő)

Belgrád, 2026. január 18. Fekete Gergő a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország - Szerbia mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 18-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Czeglédi Zsolt / MTI
Fekete Gergő
admin Pincési László
2026. 01. 20. 17:47FRISSÍTVE: 2026. 01. 20. 18:23
A magyar férfi vízilabda-válogatott története során még sohasem szenvedett vereséget Európa-bajnokságon a spanyolok ellen – ez jó előjel a keddi középdöntőre nézve. Amelyik csapat nyer, bejut az elődöntőbe. Kövesse élőben!

Vízilabda, férfiak, Európa-bajnokság, középdöntő, E csoport

Spanyolország – Magyarország 3-3 (3-3, 0-0
Belgrád
v.: Frank Ohme (német), Peter de Jong (holland)

2. negyed, 2. perc

3-4 Fekete

A spanyol támadásban kontrát fújtak a játékvezetők, a magyar akciót Fekete fejezte be góllal egy távoli lövésből (3-4).

2. negyed, 1. perc

Elhibázott emberelőny

A ráúszásnál Vigvári Vendel hozta el a labdát, az első akcióban emberelőnybe kerültünk, de nem sikerült kapura lőnünk.

1. negyed, 8. perc

1. negyed: 3-3

A negyed utolsó lövését Jansik a léc fölé pattintotta – maradt a 3-3.

1. negyed, 8. perc

3-3 Cabanas

12 másodperccel a negyed vége előtt Cabanas egyenlített (3-3).

1. negyed, 7. perc

Helyzet itt, helyzet ott

Nagy Ádám szabálytalanság után lőtt gólt, így érvénytelenítették, a másik oldalon Munarrizt sikerült blokkolni.

1. negyed, 7. perc

2-3 Tahull

Gyorsan jött a válasz, Tahull éles szögből szépített (2-3).

1. negyed, 6. perc

1-3 Jansik

Sőt, egy újabb gyors támadás végén Jansik kettőre növelte azelőnyt (1-3).

1. negyed, 5. perc

1-2 Manhercz

Ugyanakkor kaptunk egy ötméterest, amit Manhercz bevágott (1-2).

1. negyed, 5. perc

Újabb kimaradó spanyol előny

Sanahuja kapufáját követően a magyar akció egy pontatlan passzon halt el.

A spanyolok viszont butaságot követtek el, egy kiállítás azonnal ellőttek, de a labda a kapufán csattant.

1. negyed, 4. perc

Vigvárit blokkolták

Az első emberelőnyünk során Vigvári Vince lőtt, de a blokkról levágódott a labda.

1. negyed, 3. perc

1-1 Granados

Újabb kiállítás, ezúttal Manhercznek kellett kiúsznia, az ötméterest Granados bevágta (1-1).

1. negyed, 2. perc

Kivédekezett emberhátrány

Vogel védett egy lövést, a támadásunk azonban megakadt, miután Fekete ellen fújtak a játékvezetők.

Azelső emberelőnyt a spanyolok kapták, Granados lövését azonban védte Vogel.

1. negyed, 1. perc

0-1 Manhercz

Fekete lövése a kapufán csattant, a spanyolok támadóhibát vétettek – az első gól a mienk Manhercz révén (0-1).

17:56

Csak Szerbia

Érdekesség, hogy mindkét válogatott egy-egy vereséget számlál az Eb-n – Szerbia ellen. A spanyolok 12-11-re, a magyarok 15-14-re kaptak ki a házigazdától.

17:46

Tűz és az egymásért való küzdés

A csapatkapitány Manhercz Krisztián bízik a sikerben a spanyolok elleni zárófordulóban. A két együttes az elmúlt évben többször is találkozott egymással, nyáron, a szingapúri világbajnokság csoportkörében és fináléjában is a spanyolok nyertek úgy, hogy a negyedik negyedben kerekedtek a magyarok fölé.

„Ezeken a mérkőzéseken az első másodperctől a harmadik negyed végéig bizonyítottuk, hogy mitől verhetőek. Kicsit átalakult a csapatuk, Felipe Perrone kiválásával elvesztettek egy vezetőt. Taktikailag a magyar és a spanyol stílus sokkal közelebb van egymáshoz, mint a szerb és a magyar, nagy iramú meccs lesz, ami viszont már a hatodik az Eb-n, és biztosan nagyon fáradt már mindenki. Hiszem, hogy az a tűz és az egymásért való küzdés, ami minket jellemez, a mi malmunkra hajthatja majd a vizet” – mondta.

17:46

„Élet-halál mérkőzés lesz”

„Élet-halál mérkőzés lesz, mindent meg fogunk tenni a sikerért. Tavaly mindig mi vezettünk és a végén ők nyertek, előtte az olimpiai ciklusban pedig rendre mi győztünk. Szeretnénk újra visszafordítani ezt, és a lehető legjobban elbizonytalanítani őket, ehhez stabil védekezésre van szükség” – nyilatkozta Fekete Gergő az MTI-nek.

17:45

Van miért visszavágni

A címvédő, világbajnok és világkupa-győztes spanyol gárda 2025-ben többször is legyőzte a magyar csapatot. Tavaly hatszor csapott össze egymással a két együttes, a magyarok az Otopeniben rendezett vk-mérkőzésen győztek, ezt követően viszont sorozatban öt vereség következett.

A legutóbbi két összecsapást nyáron, a szingapúri világbajnokságon vívták egymással, a csoportkörben a spanyolok egy 5-1-es negyedik negyeddel fordítva diadalmaskodtak (10-9), a fináléban pedig újra a záró nyolc percben kapcsoltak magasabb fokozatra (6-3) és hódították el a trófeát (15-13).

17:45

Szinte hibátlan Eb-mérleg

A magyar válogatott eddig veretlen az Európa-bajnokságok történetében a keddi ellenfelével, a spanyol csapattal szemben, 17 győzelem és 3 döntetlen a mérlege.

A mérkőzésnek különös ízt ad, hogy a tavalyi világbajnoki döntő megismétlése lesz, akkor Szingapúrban Spanyolország 15-13-ra győzött.

Tóth Alex őrült szintugrása: lehet-e az NB I-ből berobbanni a Premier League-be?

