Vízilabda-Eb: Spanyolország – Magyarország (élő)

Vízilabda, férfiak, Európa-bajnokság, középdöntő, E csoport
Spanyolország – Magyarország 3-3 (3-3, 0-0
Belgrád
v.: Frank Ohme (német), Peter de Jong (holland)
A spanyol támadásban kontrát fújtak a játékvezetők, a magyar akciót Fekete fejezte be góllal egy távoli lövésből (3-4).
A ráúszásnál Vigvári Vendel hozta el a labdát, az első akcióban emberelőnybe kerültünk, de nem sikerült kapura lőnünk.
A negyed utolsó lövését Jansik a léc fölé pattintotta – maradt a 3-3.
12 másodperccel a negyed vége előtt Cabanas egyenlített (3-3).
Nagy Ádám szabálytalanság után lőtt gólt, így érvénytelenítették, a másik oldalon Munarrizt sikerült blokkolni.
Gyorsan jött a válasz, Tahull éles szögből szépített (2-3).
Sőt, egy újabb gyors támadás végén Jansik kettőre növelte azelőnyt (1-3).
Ugyanakkor kaptunk egy ötméterest, amit Manhercz bevágott (1-2).
Sanahuja kapufáját követően a magyar akció egy pontatlan passzon halt el.
A spanyolok viszont butaságot követtek el, egy kiállítás azonnal ellőttek, de a labda a kapufán csattant.
Az első emberelőnyünk során Vigvári Vince lőtt, de a blokkról levágódott a labda.
Újabb kiállítás, ezúttal Manhercznek kellett kiúsznia, az ötméterest Granados bevágta (1-1).
Vogel védett egy lövést, a támadásunk azonban megakadt, miután Fekete ellen fújtak a játékvezetők.
Azelső emberelőnyt a spanyolok kapták, Granados lövését azonban védte Vogel.
Fekete lövése a kapufán csattant, a spanyolok támadóhibát vétettek – az első gól a mienk Manhercz révén (0-1).
— ők hozták el a labdát a ráúszásnál.
A spanyolországi vasúti szerencsétlenség áldozataira emlékeznek.
Érdekesség, hogy mindkét válogatott egy-egy vereséget számlál az Eb-n – Szerbia ellen. A spanyolok 12-11-re, a magyarok 15-14-re kaptak ki a házigazdától.
A csapatkapitány Manhercz Krisztián bízik a sikerben a spanyolok elleni zárófordulóban. A két együttes az elmúlt évben többször is találkozott egymással, nyáron, a szingapúri világbajnokság csoportkörében és fináléjában is a spanyolok nyertek úgy, hogy a negyedik negyedben kerekedtek a magyarok fölé.
„Ezeken a mérkőzéseken az első másodperctől a harmadik negyed végéig bizonyítottuk, hogy mitől verhetőek. Kicsit átalakult a csapatuk, Felipe Perrone kiválásával elvesztettek egy vezetőt. Taktikailag a magyar és a spanyol stílus sokkal közelebb van egymáshoz, mint a szerb és a magyar, nagy iramú meccs lesz, ami viszont már a hatodik az Eb-n, és biztosan nagyon fáradt már mindenki. Hiszem, hogy az a tűz és az egymásért való küzdés, ami minket jellemez, a mi malmunkra hajthatja majd a vizet” – mondta.
„Élet-halál mérkőzés lesz, mindent meg fogunk tenni a sikerért. Tavaly mindig mi vezettünk és a végén ők nyertek, előtte az olimpiai ciklusban pedig rendre mi győztünk. Szeretnénk újra visszafordítani ezt, és a lehető legjobban elbizonytalanítani őket, ehhez stabil védekezésre van szükség” – nyilatkozta Fekete Gergő az MTI-nek.
A címvédő, világbajnok és világkupa-győztes spanyol gárda 2025-ben többször is legyőzte a magyar csapatot. Tavaly hatszor csapott össze egymással a két együttes, a magyarok az Otopeniben rendezett vk-mérkőzésen győztek, ezt követően viszont sorozatban öt vereség következett.
A legutóbbi két összecsapást nyáron, a szingapúri világbajnokságon vívták egymással, a csoportkörben a spanyolok egy 5-1-es negyedik negyeddel fordítva diadalmaskodtak (10-9), a fináléban pedig újra a záró nyolc percben kapcsoltak magasabb fokozatra (6-3) és hódították el a trófeát (15-13).
A magyar válogatott eddig veretlen az Európa-bajnokságok történetében a keddi ellenfelével, a spanyol csapattal szemben, 17 győzelem és 3 döntetlen a mérlege.
A mérkőzésnek különös ízt ad, hogy a tavalyi világbajnoki döntő megismétlése lesz, akkor Szingapúrban Spanyolország 15-13-ra győzött.