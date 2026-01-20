Vízilabda-Eb: Spanyolország – Magyarország (élő)

A csapatkapitány Manhercz Krisztián bízik a sikerben a spanyolok elleni zárófordulóban. A két együttes az elmúlt évben többször is találkozott egymással, nyáron, a szingapúri világbajnokság csoportkörében és fináléjában is a spanyolok nyertek úgy, hogy a negyedik negyedben kerekedtek a magyarok fölé.

„Ezeken a mérkőzéseken az első másodperctől a harmadik negyed végéig bizonyítottuk, hogy mitől verhetőek. Kicsit átalakult a csapatuk, Felipe Perrone kiválásával elvesztettek egy vezetőt. Taktikailag a magyar és a spanyol stílus sokkal közelebb van egymáshoz, mint a szerb és a magyar, nagy iramú meccs lesz, ami viszont már a hatodik az Eb-n, és biztosan nagyon fáradt már mindenki. Hiszem, hogy az a tűz és az egymásért való küzdés, ami minket jellemez, a mi malmunkra hajthatja majd a vizet” – mondta.