Magyar Péter: Üvöltözésbe hajló balhé volt a Fidesz kampánystábjában

Tegnap este üvöltözésbe hajló balhé volt a Fidesz kampánystábjában és sokan Orbán Balázs helyett vissza akarják hozni Rogán Antalt kampányfőnöknek

– írta Magyar Péter vasárnap kora délután a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke az információ forrásának megnevezése nélkül kifejtette, „a lázadás fő oka az volt, hogy a több százmillió forint közpénzen tartott gyűlöletrendezvény előtt a Fidesz kampánycsapatából senkinek nem jutott eszébe, hogy az új szlogenhez tartozó honlapokat is le kéne foglalni.” De szerinte sokan nehezményezték, hogy az élő közvetítés is akadozott. „A kampány vezetői erre fogták, hogy hiába a meghirdetett digitális forradalom, kevesebb, mint 5 ezren voltak online kíváncsiak az MSZMP utolsó kongresszusát idéző gyűlésre” – fogalmazott.

Magyar arról is írt: amikor a Fidesz kampánystábjából kiszivárgott és a TISZA vezetéséhez eljutott, hogy „mi lesz a Fidesz eddigi legnevetségesebb szlogenje, megnéztük, hogy foglalt-e a honlap.”

Miután láttuk, hogy erre már nem maradt ideje se az amerikai kampánytanácsadóknak, se Orbán Balázsnak, hangosan felnevettünk, majd 2 perc alatt lefoglaltuk és valódi tartalommal töltöttük fel a honlapot, hogy mindenki számára világos legyen, hogy a Fidesz legfeljebb az orbáni oligarcháknak biztos választás és egyben biztos lejtmenet a magyar embereknek. A Fidesz biztos választás Mészáros Lőrincnek, Tiborcz Istvánnak, Matolcsy Görgynek és a megannyi korrupt Orbán-janicsárnak, de nem a hazának. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz nem tud kormányozni, most már azt is tudjuk, hogy hiába a sok elégetett közpénz milliárd, kampányolni se…

– zárta a bejegyzést, hozzátéve Orbán Balázsnak üzenve, hogy a biztovalasztas.ru domain még szabad.

A Fidesz szombaton bejelentett 106 jelöltjét itt tudja nézegetni térképen. Márki-Zay volt kampányfőnöke eközben arról beszélt, a Fidesznek reakcióproblémája van.