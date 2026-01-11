Márki-Zay volt kampányfőnöke: A Fidesznek reakcióproblémája van

A fizetett politikai hirdetések tiltása miatt a Fidesznek elérésproblémája van az online térben, így az általuk kreált botrányok is kevésbé hatékonyan tudnak majd végigfutni, és kevésbé lesznek ártalmasak Magyar Péterre. Erről Zaránd Péter, Márki-Zay Péter négy évvel ezelőtti kampányfőnöke beszélt a DW Magyar műsorában Kuczogi Jakabnak.

Pár hónap alatt nem lehet felépíteni

Zaránd szerint a Fidesz pár hónap alatt nem tudja behozni az ellenzéki világ influenszereinek a digitális térben éveken-évtizeden át felépített, valós eléréseit.

Ha pedig elérésprobléma van, akkor időprobléma van. Ha időprobléma van, akkor reakcióprobléma van”

– véli Zaránd, aki szerint emiatt azoknak a lejárató videóknak is korlátozott lehet a hatása, amelyek még csak ezután jelennek meg Magyar Péterről és a Tisza politikusairól.

A Fidesz-kampánynak ezzel a kihívásával a 24.hu-n is foglalkoztunk, megmutatva, hogy a korábbiakhoz képest mennyire megszaporodtak a Fidesz fő arcával, Orbán Viktorral készült interjúk, miközben ezek nézettsége az ATV-nek adott interjút leszámítva korántsem kiemelkedő, és a YouTube-on a lájkok mellett magas a diszlájkok aránya is.

A Márki-Zay és a Magyar-kampány különbségei

Zaránd Péter szerint ugyan Márki Zay és Magyar Péter karaktere között sok a hasonlóság, és három hónappal a választás előtt kínálja magát az akkori és a mostani fő ellenzéki erő vezetőjének az összehasonlítása, a kiindulópont több szempontból is nagyon más. Idén áprilisban lényegében egy párt áll majd szemben egy másik párttal, 2022-ben pártok koordinált jelöltállításáról volt szó közös listás kampánnyal. Négy évvel ezelőtt ilyenkor a közvélemény-kutatók már masszív Fidesz-előnyt mértek, és még előtte voltunk az ukrajnai háború kitörésének, amely elsodorta az ellenzéki kampányt.

Zaránd az interjúban beszél a 2022-es koordinált indulás, a pártok és a miniszterelnök-jelölt közötti együttműködés nehézségeiről, a nyilvánosság előtt zajló belső konfliktusok hatásairól, amelyekhez hasonlóak a Tisza-kampányban nincsenek. A kampányszakértő szerint a Tisza működésének lakmuszpapírja, az ajánlóívek gyűjtése lesz a kampány első napján. Ha a szükséges mennyiségnél jóval több már az első nap összegyűlik, az kifejezheti a párt erejét. Szerinte a Tisza nagyon készülhet erre, akár a 100 ezer ajánlószelvény összegyűjtését is megcélozhatják.

Miről van még szó az interjúban?

A kampányszakértő beszél még többek között arról, hogy állhat a Tisza támogatói adatbázisok tekintetében a négy évvel ezelőtti ellenzékhez képest, miben különbözik a 2022-es és 2026-os két kampány és a két ellenzéki miniszterelnök-jelölt kommunikációja, és miért hatékonyabb a Tisza témamenedzsmentje.

A teljes, közel negyven perces interjú ide kattintva megtekinthető.