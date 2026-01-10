„Józan paraszti ésszel ennek elégnek kell lenni a győzelemhez” – beindult a Fidesz-kampány

A kormánypárt bedurrantotta a kampányt a szombati Fidesz-kongresszuson, amelyet egy időben tartottak a Hungexpon az Educatio oktatási kiállítással. Az eseményre érkezőket a „háború vagy béke"-kampánytémáról, a stagnáló gazdaságról, jelöltcserékről, a fiatalok megszólításáról és a határon túli magyarokat érintő témákról kérdeztük.