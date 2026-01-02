napi hírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei 2026.01.02.

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 01. 02. 21:55
Varga Jennifer / 24.hu

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kálnoki Kis Attila: Épp Szoboszlai Dominik korosztálya az ékes bizonyíték az akadémiai rendszer csődjére
Embereket vetkőztet le Elon Musk mesterséges intelligenciája
„Nagyon kevés látszik a beleölt magyar milliárdokból” – interjú Rott Ferenccel, aki tehetséges futballedzőből lett neves kézilabda-sportvezető
A családot választotta, kihagyja az Eb-t a kézilabdázó
Csillagszórók okozhatták a svájci tűzvészt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik