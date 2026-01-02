- Pintér Sándor friss rendeletben írta elő, hogy az állami gondozásban felnövő gyerekeknek biztosítani kell szappant, törölközőt és ágyneműt
- 10 450 forint vissza nem térítendő támogatást kapott a kormánytól Nemesbük az év utolsó napján
- Csillagszórók okozhatták a svájci tűzvészt
- Iráni tüntetések: Donald Trump szerint Amerika közbeavatkozhat
- Meghalt Tommy Lee Jones 34 éves lánya
- Tört és szakadt a jobb lába, brutális esés miatt elszálltak az osztrák síző olimpiai álmai
- Elhunyt Yuen Cheung-yan, a harcművészeti filmek legendája
- Embereket vetkőztet le Elon Musk mesterséges intelligenciája
- Már nem a Tesla adja el a világon a legtöbb elektromos autót
- Visky András és Krasznahorkai is dobogós az osztrák közmédia könyves toplistáján
A nap legfontosabb hírei 2026.01.02.
Varga Jennifer / 24.hu
