Tört és szakadt a jobb lába, brutális esés miatt elszálltak az osztrák síző olimpiai álmai

A 28 éves sportolót helikopterrel azonnal az Innsbruck melletti Hochrum Klinikára szállították további kivizsgálásra, jelentette be az Osztrák Síszövetség (Ski Austria).
A vizsgálat kimutatta, hogy a sportoló jobb lábában eltört a sípcsont feje (azaz a sípcsont térdízületet alkotó vége), emellett a térdében elszakadt a meniszkusza, illetve a középső oldalszalagja.
Liensberger 2022-ben a csapattal lett olimpiai bajnok és ezüstérmet nyert műlesiklásban, egy évvel korábban pedig két világbajnoki aranyérmet nyert – éppen az idei olimpia színhelyén, Cortina d’Ampezzóban.
Kapcsolódó
Kirepült a pályáról a téli olimpia egyik éremesélyese
A csütörtöki, St. Moritz-i lesiklóedzésen bukott, és mentőhelikopterrel szállították kórházba Michelle Gisin kétszeres olimpiai bajnok alpesi sízőt.