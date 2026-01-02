Tört és szakadt a jobb lába, brutális esés miatt elszálltak az osztrák síző olimpiai álmai

A 28 éves sportolót helikopterrel azonnal az Innsbruck melletti Hochrum Klinikára szállították további kivizsgálásra, jelentette be az Osztrák Síszövetség (Ski Austria).

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A vizsgálat kimutatta, hogy a sportoló jobb lábában eltört a sípcsont feje (azaz a sípcsont térdízületet alkotó vége), emellett a térdében elszakadt a meniszkusza, illetve a középső oldalszalagja.

Liensberger 2022-ben a csapattal lett olimpiai bajnok és ezüstérmet nyert műlesiklásban, egy évvel korábban pedig két világbajnoki aranyérmet nyert – éppen az idei olimpia színhelyén, Cortina d’Ampezzóban.