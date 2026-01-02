Már nem a Tesla adja el a világon a legtöbb elektromos autót

A Tesla pénteken a vártnál nagyobb visszaesést jelentett a negyedik negyedéves kiszállításokban: 2025-ben összesen 1,64 millió autót adott el, ami 9 százalékos csökkenés az előző évhez képest. Ezzel Elon Musk vállalata el is vesztette elsőségét, mint a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, ugyanis a kínai BYD tavaly összesen 2,26 millió elektromos járművet értékesített, megelőzve ezzel riválisát – írja a Deutsche Welle.

Nyomás alatt a Tesla

A Tesla közlése szerint az október–decemberi időszakban 418 227 járművet szállítottak le, ami 15,6 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi 495 570-hez képest.

A csökkenés három fő tényezőre vezethető vissza:

az Egyesült Államokban szeptemberben megszűnt a 7 500 dolláros adókedvezmény,

Elon Musk politikai megszólalásai miatti társadalmi és politikai ellenreakciókra,

valamint a fokozódó versenyre a kínai és európai gyártók részéről.

Ugyanakkor a Tesla befektetői egyelőre nem tulajdonítanak döntő jelentőséget az eladások visszaesésének, inkább Musk hosszú távú stratégiájára összpontosítanak, amely magában foglalja a robotaxikat, az energiatárolást, valamint az otthoni és ipari robotokat.

A BYD térnyerése

A shenzheni székhelyű, de Szegeden is gyárat építő BYD közölte, hogy Kínán kívüli eladásai 2025-ben rekordot döntöttek: az egy millió eladott járművel mintegy 150 százalékos növekedést sikerült elérniük a megelőző évhez képest.

A dobogó legfelső fokán bekövetkező helycsere jelzi azt is, hogy egyre élesebb a verseny a globális elektromosautó-piacon. Továbbra is Kína az elektromos és plug-in hibrid járművek legnagyobb piaca, ám a vállalatok számára fontos a nemzetközi terjeszkedés is. Hiába a magas vámok, a BYD ezek ellenére is tovább kíván terjeszkedni a nemzetközi piacokon.