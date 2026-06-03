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Belföld

Még a fideszesek egy része is támogatja, hogy Orbán sohase lehessen többet miniszterelnök

Szajki Bálint / 24.hu
Orbán Viktor a Fidesz-eredményváróján a bukás pillanatában.
24.hu
2026. 06. 03. 16:19
Szajki Bálint / 24.hu
Orbán Viktor a Fidesz-eredményváróján a bukás pillanatában.

A megkérdezettek nagy többsége támogatja a Tisza alaptörvény-módosítójavaslatba öntött kampányígéretét, hogy nyolc évben korlátozzák a miniszterelnöki mandátum időtartalmát – derül ki az Europion piackutató cég kutatásából, amelyet a hvg.hu megbízásából készített. Ennek 63 százalékos többsége van és csak 25 százaléknyian ellenzik. Még a Fidesz-szavazók 30 százaléka támogatja a miniszterelnökség időbeli korlátozását.

Mivel az alaptörvény-módosításba kizárná, hogy Orbán Viktor valaha is újra miniszterelnök lehessen (mivel az eddigi miniszterelnökként eltöltött idő is beleszámít a nyolc évbe), külön rákérdeztek erre. A többség (61 százalék) egyetért azzal, hogy az eddigi miniszterelnöki ciklusok is beleszámítsanak, 29 százalék ellenzi. Ami érdekes, hogy még a Fidesz szavazók ötöde is egyetért azzal, hogy Orbán sose lehessen többet miniszterelnök.

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