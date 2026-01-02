Pintér Sándor friss rendeletben írta elő, hogy az állami gondozásban felnövő gyerekeknek biztosítani kell szappant, törölközőt és ágyneműt

2025 utolsó napjaiban számos kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben, ezek között szúrta ki a Vakmajom Facebook-oldal azt a belügyminisztériumi rendeletet, amely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet módosítja.

A friss módosítással elérni kívánt cél, hogy

az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek és a javítóintézetben nevelt fiatalkorú az életkorának, ellátási szükségletének megfelelő ellátásban részesüljön a testi, értelmi és érzelmi fejlődésének maradéktalan biztosítása érdekében azáltal is, hogy meghatározásra kerül a tisztálkodáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítandó támogatás legalacsonyabb összege.

Ezt követően jönnek a pontokba szedett részletek, amelyek szerint „a személyi higiéné biztosítása, valamint a textíliával való ellátás keretében gyermekenként biztosítani kell legalább

a mindennapos tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges feltételeket, tisztálkodási és testápolási szereket, valamint textíliákat,

a csecsemők és kisgyermekek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket és

3 váltás ágyneműt.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, tisztálkodáshoz kapcsolódó kiadásokra fordított támogatás összege nem lehet kevesebb gyermekenként évi 60.000 forintnál”.

A január 1-vel hatályossá vált rendelet a fentiekhez hasonló dolgokat ír elő a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításában is, melyben az áll, hogy

a fiatalkorú számára biztosítani kell a legalább napi rendszerességű tisztálkodáshoz szükséges feltételeket. A tisztálkodáshoz kapcsolódó kiadásokra biztosított támogatás összege nem lehet kevesebb ellátottanként évi 60.000 forintnál.

2025 utolsó hónapjaiban nagy figyelem irányult a gyermekvédelmi intézetekre, különösen a Szőlő utcai javítóintézet botránysorozata után. Év végén már arról is szóltak (hivatalosan meg nem erősített) értesülések, hogy a személyi állomány csökkenésére hivatkozva más javítóintézetekbe szállítaná át a BVOP a hírhedtté vált javítóintézetben elhelyezett, letartóztatásban lévő fiatalokat.