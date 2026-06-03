Martin Scorsese szerint a mesterséges intelligencia sokat adhat még a filmiparnak

A mesterséges intelligenciával foglalkozó Black Forest Labs tanácsadója lett Martin Scorsese, aki először fejtette ki bővebben, hogy mit gondol a filmipar és a mesterséges intelligencia viszonyáról – számol be róla az NME. A gengszterfilmek legendás rendezője a jelek szerint sokkal optimistábban viszonyul az MI-használathoz, mint a filmes szakma jelentős része.

Bár a cégben betöltött pozíciójából fakadóan egyelőre kérdéses, hogy jelenlegi álláspontja pusztán marketingszöveg vagy őszinte vélemény.

Megkönnyítheti a filmkészítők munkáját?

Hetven éve készítem a saját storyboardjaimat [képes forgatókönyv – a szerk.]. Mindig is fejtörést okozott, hogy mégis hogyan lehet átadni a szereplőknek és a stábnak azt, amit az ember a fejében lát. Bizonyos dolgokat egyszerűen látni és érezni kell. Engem a technológia és a történetmesélés találkozási pontja érdekel, hogy az miként feszegetheti a kreativitás határait, amivel elmélyíthetjük és gazdagíthatjuk a közönségnek átadott élményt

– fejtette ki Scorsese, akinek ezen álláspontja meglehetősen váratlannak hat, tekintve, hogy korábban többször hangot adott a tradicionalista nézeteinek, mikor a filmkészítésről volt szó.

A rendező hozzátette, hogy a filmkészítés még mindig egy gyerekcipőben járó művészeti ág a maga 125 éves múltjával. Épp ezért gondolja úgy, hogy nyitottnak kell lenni azzal kapcsolatban, hogy hova fejlődhet még a jövőben.

Scorsese úgy érzi, a mesterséges intelligencia jelentősen megkönnyíti, hogy átadja a saját vízióját a vele dolgozó filmkészítőknek és stábtagoknak.

A filmszakmában tapasztalható mesterségesintelligencia-bojkottról alábbi cikkünkben írtunk részletesebben: