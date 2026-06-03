Molnár Áron: Kihallgatott ma a NAV, mindent tudni akartak

Kihallgatott ma a NAV

– kezdi új posztját Molnár Áron. A nemrég pihenőre vonuló színész-aktivista azt írja, hogy Kecskeméten kezdte a napot, NKA-ügyben hallgatták meg.

Őszinte leszek, nagyon zavarba ejtő kihallgatás volt. Ugyanis a NAV munkatársai, nyomozói mindenről mindent tudni akartak, folyamatosan kérdeztek, rendesen bele kellett menni a részletekbe. A zavart főleg az okozta, hogy azt éreztem, ez egy valós nyomozás. Nagyon fura érzés volt, hogy az a munka, amit mi, civilek végeztünk el sokszor, amiről évek óta mondom, hogy nem a mi kompetenciánk, úgy tűnt, lekerül a vállunkról. Emiatt volt is bennem a kihallgatás elején bizalmatlanság, de nagyon rövid időn belül elmúlt, látva a szándékot, hogy itt valódi következményei lehetnek a visszaéléseknek.

Majd fideszes politikusokra terelte a szót:

És ekkor jöttem rá, hogy miért mosolyog még a mai napig a parlamentben Hankó Balázs, a kulturális pénzek Houdinije, a Tuzson Bence, a Szőlő utcai botrány eltussolója és a többi fehérgalléros fideszes bűnöző. Pont amiatt, mert én sem hittem el sokáig, hogy lesznek valódi következmények, így ők is azt gondolják, hogy most is majd mindent megúsznak. Fideszes fiúk, van egy rossz hírem… nagyon úgy tűnik, hogy nálatok is kopogtatni fognak azok a fránya következmények, és felelnetek kell majd azért, amit ezzel az országgal és a népével tettetek a 16 év Fidesz-kormányzás alatt. Valahogy így képzeltem el a rendszerváltást, de még nem merem elhinni…

Ha már rendszerváltást említett Molnár, álljanak itt Hajós András gondolatai is ebben a témában: