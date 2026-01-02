településektámogatáskormány
Belföld

10 450 forint vissza nem térítendő támogatást kapott a kormánytól Nemesbük az év utolsó napján

Fotó: Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 01. 02. 15:00
Fotó: Varga Jennifer / 24.hu

401 település kapott év végén vissza nem térítendő támogatást a kormánytól, közülük egyesek azonban meglepően keveset – szúrta ki 2025 utolsó Magyar Közlönyében Kazinczy Krisztina, Budafok-Tétény kutyapártos képviselője, aki Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet a szokatlanul kis összegű támogatásokra.

A 1595/2025. (XII.31.) kormányhatározat szerint többek között:

  • Abasár 26 277 forint (10,6 Ft/lakos),
  • Monostorapáti 64 372 forint (60,7 Ft/lakos),
  • Nemesbük 10 450 forint (14,5 Ft/lakos),
  • Vát 69 805 forint (110,1 forint/lakos),
  • Zomba 70 790 forint (39,5 forint/lakos)

támogatásban részesül. Ezt a pénzt a települések a közlöny szerint alapinfrastruktúra fenntartására, fejlesztésére, közszolgáltatások nyújtására és településüzemeltetésre kapták.

Tetszenek ezek a helyek, szívesen laknék ott

– tette hozzá posztjában a képviselő.

Nem mindenkivel bánt ilyen szűkmarkúan a kormány: a legmagasabb támogatást kapó Komárom például 442 369 648 forintban részesült, de közel ennyit, 440 678 574 forintot kapott Hatvan is.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Pintér Sándor friss rendeletben írta elő, hogy az állami gondozásban felnövő gyerekeknek biztosítani kell szappant, törölközőt és ágyneműt
„Örülök, hogy a választás előtt nem mernek beköltözni” – Hadházy lőtt egy szelfit az üresen álló Hatvanpusztán
Megválna az állam a nemrég felújított köztársasági elnöki rezidenciát is magában foglaló villaparktól
Hiába a sérvműtét, vitték vissza a börtönbe a volt elnököt
Pintér Sándor friss rendeletben írta elő, hogy az állami gondozásban felnövő gyerekeknek biztosítani kell szappant, törölközőt és ágyneműt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik