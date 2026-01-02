10 450 forint vissza nem térítendő támogatást kapott a kormánytól Nemesbük az év utolsó napján

401 település kapott év végén vissza nem térítendő támogatást a kormánytól, közülük egyesek azonban meglepően keveset – szúrta ki 2025 utolsó Magyar Közlönyében Kazinczy Krisztina, Budafok-Tétény kutyapártos képviselője, aki Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet a szokatlanul kis összegű támogatásokra.

A 1595/2025. (XII.31.) kormányhatározat szerint többek között:

Abasár 26 277 forint (10,6 Ft/lakos),

Monostorapáti 64 372 forint (60,7 Ft/lakos),

Nemesbük 10 450 forint (14,5 Ft/lakos),

Vát 69 805 forint (110,1 forint/lakos),

Zomba 70 790 forint (39,5 forint/lakos)

támogatásban részesül. Ezt a pénzt a települések a közlöny szerint alapinfrastruktúra fenntartására, fejlesztésére, közszolgáltatások nyújtására és településüzemeltetésre kapták.

Tetszenek ezek a helyek, szívesen laknék ott

– tette hozzá posztjában a képviselő.

Nem mindenkivel bánt ilyen szűkmarkúan a kormány: a legmagasabb támogatást kapó Komárom például 442 369 648 forintban részesült, de közel ennyit, 440 678 574 forintot kapott Hatvan is.