Elhunyt Yuen Cheung-yan, a harcművészeti filmek legendája

Meghalt Yuen Cheung-yan (Jűn Csöang-jen) hongkongi színész, harcművész, rendező és filmkoreográfus – írja a Metro. Az 1957-ben született, akciófilmes körökben valóságos legendának számító Yuen 69 évesen, 2026 január 1-én hunyt el egy hongkongi kórházban.

Haláláról elsőként kollégája, Lee Lik-chi (Li Li-csi) számolt be Weibo-oldalán, a kínai média utóbb özvegye gyászjelentését is közölte. Halálának okát egyelőre nem ismertették.

A Mátrix-sorozat megalkotásában is részt vett

Yuen családjának több tagja is magas szintet ért el a harcművészeti koreográfiában, testvére, Yuen Cheung-yan (Jűn Vó-pheng) például a Mátrix és a Kill Bill ikonikus akciójeleneteiért volt felelős. Másik testvére, Yuen Shun-yi (Jűn Szín-jí) szintén a szakmában dolgozik.

Ő maga többek között a 2000-es Charlie angyalai, a 2003-as Daredevil – A fenegyerek, a Charlie angyalai: Teljes gázzal, a Mátrix – Újratöltve és a Mátrix – Forradalmak megalkotásában vett részt. A magyar nézők emellett több harcművészeti filmben, így A pofonok földjében, A sárkány árnyékában és a Kínai történetben is láthatták kisebb-nagyobb szerepekben, utóbbi koreografálásáért a 11. Hong Kong Film Awardson díjat is kapott. Pályafutása során többek között Jackie Channel és Jet Livel dolgozott együtt.