Meghalt Tommy Lee Jones 34 éves lánya

David Mareuil / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP
Tommy Lee Jones és Victoria Jones a Tokiói Nemzetközi Filmfesztiválon.
24.hu
2026. 01. 02. 09:18
Victoria Jones holttestére egy hotelben találtak rá.

Sajtóértesülések szerint szerint január 1-én holtan találtak rá egy San Fransicó-i hotelben Tommy Lee Jones lányára, a 34 éves Victoria Jonesra.

A hírt a TMZ közölte először, rendvédelmi forrásokra hivatkozva, majd a San Franciscó-i Tűzoltóság megerősítette a People magazinnak, hogy csütörtökön, helyi idő szerint nem sokkal hajnali 3 óra előtt orvosi vészhelyzethez riasztották őket a San Francisco Fairmont szállodába. A tűzoltóság közlése szerint a helyszínen egy meg nem nevezett személyt holtan találtak.

A San Franciscó-i Rendőrkapitányság szintén megerősítette, hogy a rendőrök csütörtökön a hotelhez vonultak ki, ahol a mentősökkel együttműködve egy meg nem nevezett felnőtt nőt halottnak nyilvánítottak. A halál oka egyelőre ismeretlen, de a beszámolók szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Victoria Tommy Lee Jones és első felesége, Kimberlea Cloughley gyermekeként született.

Rövid ideig apja nyomdokaiba is lépett: még tinédzserkora előtt, 2002-ben szerepelt először színészként a Men in Black – Sötét zsaruk 2-ben. Később feltűnt a 2003-as Tuti gimi című sorozatban, valamint a 2005-ös Melquiades Estrada három temetése című filmben is, amelyet apja rendezett. A filmben közreműködött mostohaanyja, Dawn Laurel-Jones is, aki állóképfotósként dolgozott a produkción.

