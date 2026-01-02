Iráni tüntetések: Donald Trump szerint Amerika közbeavatkozhat

Donald Trump közösségi oldalán az Egyesült Államok lehetséges iráni közbeavatkozását helyezte kilátásba – számol be róla a BBC. Az amerikai elnök arra figyelmeztette a közel-keleti ország hatóságait, hogy Washington meg fogja védeni a békés tüntetőket.

Iránban napok óta tartanak a zavargások, amelyeknek már halálos áldozatai is vannak. Ali Hámenei legfelsőbb vezető egyik magas rangú tanácsadója, Ali Laridzsani Trumpot óvatosságra intette, szerinte az USA beavatkozása a régió destabilizációjához és az amerikai érdekek sérüléséhez vezetne.

Legalább hat áldozat Iránban

Január 1-én legalább hat ember vesztette életét három iráni városban a közel egy hete tartó, a romló gazdasági körülmények miatt kirobbant tüntetések közepette. A félhivatalos Fársz hírügynökség azt nem részletezte, hogy az áldozatok tüntetők vagy a biztonsági erők tagjai voltak-e.

A norvégiai székhelyű kurd emberi jogi NGO, a Hengaw szerint legalább két áldozat tüntető volt. Iráni tisztviselők korábban azt állították, hogy Kouhdast városában december 31-én a biztonsági erő egy tagját megölték, a BBC azonban egyik állítást sem tudta megerősíteni.

Jelentős a feszültség Amerika és Irán között

Az amerikai elnök a Truth Socialön azt írta: amennyiben Irán békés tüntetőket öl meg, az Amerikai Egyesült Államok a segítségükre fog sietni, ennek mikéntjét azonban nem részletezte. 2025 júniusában Amerika több helyszínen is légi csapást mért Iránra, Washington narratívája szerint ezzel jelentősen visszavetették Teherán nukleáris fegyverkezési terveit. Irán válaszul egy katari amerikai bázis ellen indított rakétatámadást.

Az iráni tüntetések december 28-án kezdődtek Teheránban, ahol kereskedők és boltosok a helyi pénznem, a riál dollárhoz viszonyított gyors értékromlása miatt vonultak utcára. December 30-ra egyetemisták is csatlakoztak, a tüntetések ekkorra már több városra is kiterjedtek, és az ország klerikális vezetői elleni skandálások is meghatározó elemükké váltak. Mostanra sok tiltakozó Hámenei hatalmának végét követeli.

Iránban a Mahsza Amíni halálát követő 2022-es zavargások óta nem voltak ilyen mértékű tüntetések. A 22 éves kurd nő az erkölcsrendészet bántalmazásába halt bele, miután nem viselt hidzsábot.