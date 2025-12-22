reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2025. 12. 22. 06:55
GETTY IMAGES

2025. december 22., hétfő

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Változások a záhonyi határátmenetben közlekedő vonatoknál január 31-ig. Részletek.

BKK

  • A 3-as,a 62-es és a 62A villamos, valamint a 85-ös autóbusz a továbbiakban nem áll meg a Terebesi utca megállóban.

 

Mai időjárás:

  • Nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.
  • Késő este ugyancsak 0, +6 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Zénó

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 387,24
  • USD 330,61
  • CHF 415,76
  • GBP 442,42

 

+1

Kapcsolódó
Még a 14. havi nyugdíjjal is sereghajtók vagyunk az Európai Unióban
Megnéztük a statisztikákat, valóban olyan bőkezű-e a magyar nyugdíjrendszer, ahogy azt a kormányzati hírcunami sugallja.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték a 2025-ös Csillag Születiket
Nicki Minaj: Mélységesen tisztelem, csodálom a sármos és elbűvölő Donald Trumpot
Horthy távozása óta pusztuló részek is megújulnak a Gödöllői Királyi Kastély nagy rekonstrukciójában
Eltűnt egy 30 éves nő Budapesten, a rendőrök a lakosság segítségét kérik a megtaláláshoz
Még a 14. havi nyugdíjjal is sereghajtók vagyunk az Európai Unióban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik