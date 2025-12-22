Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. december 22., hétfő
Friss hírek
- Totális káoszra számít Budapesten a fuvarozók tüntetésének szervezője. A Lázár János vezette ÉKM szerint a tüntetők megakarják zavarni az ünnepekre készülő ország nyugalmát.
- Nyilatkozott a férfi, aki felkérdezte Orbánt arról, miért lopták el a gyerekek jövőjét.
- „Ez az ügy nem Bill Clintonról szól” – szóvivőjén keresztül reagált a volt elnök az Epstein-aktákban felbukkanó fotóira.
- Nicki Minaj: Mélységesen tisztelem, csodálom a sármos és elbűvölő Donald Trumpot
- Budapestre jött Ricky Martin, a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban is járt.
- Huszonhét tonna kokaint foglalt le a kolumbiai haditengerészet.
- Molnár György Elefántot újra kellett éleszteni: „Néhány nappal az operációt követően meghaltam”.
- 46 éves korában meghalt James Ransone, a Drót című sorozatból ismert színész,.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Változások a záhonyi határátmenetben közlekedő vonatoknál január 31-ig. Részletek.
BKK
- A 3-as,a 62-es és a 62A villamos, valamint a 85-ös autóbusz a továbbiakban nem áll meg a Terebesi utca megállóban.
Mai időjárás:
- Nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.
- Késő este ugyancsak 0, +6 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Zénó
Deviza középárfolyam:
- EUR 387,24
- USD 330,61
- CHF 415,76
- GBP 442,42
+1
Kapcsolódó
Még a 14. havi nyugdíjjal is sereghajtók vagyunk az Európai Unióban
Megnéztük a statisztikákat, valóban olyan bőkezű-e a magyar nyugdíjrendszer, ahogy azt a kormányzati hírcunami sugallja.