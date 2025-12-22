Budapestre jött Ricky Martin, a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban is járt

Magyarországra látogatott Ricky Martin. Egy rövid videóval tudatta ezt követőinek, amiből kiderül, hogy járt a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban és a Bazilikánál is.

Budapesten sétálok, mint egy helyi – néha észrevesznek, néha nem. De mindig szívesen fogadnak. Öt év alatt háromszor léptem fel itt. Néhány kapcsolatot nem kell magyarázni. Magyarország ismeri a zenémet, és ezt érzem. Nagyon köszönöm

– írta a sztár, a köszönetnyilvánítást ráadásul magyarul.

Hadházy Ákos szerint Ricky Martin a Mészáros-csoport karácsonyi gálájának sztárfellépője volt pénteken, a képviselő szerint egymillió dollárt fizetettek az énekesnek. A videó kapcsán azt írta Hadházy:

Micsoda „meglepetés”, Ricky Martin arról posztolt kisvideót, hogy Pesten járt. Mondjuk azzal nem dicsekedett, hogy egy gázszerelő maffiózónak dalolt. Igaz, egymillió dollárért sokan sokmindent megtesznek.

A képviselő nagy port kavart a kijelentésével, Hajdú Péterrel például nagyon összevesztek emiatt.