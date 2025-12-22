james ransonemeghaltdrót
Kultúra

Meghalt James Ransone

James Ransone
Robyn Beck / AFP
24.hu
2025. 12. 22. 06:31
James Ransone
Robyn Beck / AFP

46 éves korában meghalt James Ransone, a Drót című sorozatból ismert színész, írja a Guardian. A Los Angeles-i halottkém vizsgálata szerint a színész öngyilkosság következtében hunyt el.

James Ransone amerikai színész 1979-ben született Baltimore-ban. Ismertebb szerepei közé tartozik Ziggy Sobotka szerepe a Drót című drámasorozat második évadában, Josh Ray Person amerikai tengerészgyalogos őrmester a Generation Kill (2008) című háborús drámaminisorozatban, a rendőrhelyettes a Sinister (2012) és a Sinister 2 (2015) című természetfeletti horrorfilmekben, Chester a Tangerine-ben (2015), a felnőtt Eddie Kaspbrak az Az, második fejezet (2019) című filmben, és Max a Fekete telefon (2021) című filmben.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nicki Minaj: Mélységesen tisztelem, csodálom a sármos és elbűvölő Donald Trumpot
„Ez az ügy nem Bill Clintonról szól" – szóvivőjén keresztül reagált a volt elnök az Epstein-aktákban felbukkanó fotóira
Horthy távozása óta pusztuló részek is megújulnak a Gödöllői Királyi Kastély nagy rekonstrukciójában
Eltűnt egy 30 éves nő Budapesten, a rendőrök a lakosság segítségét kérik a megtaláláshoz
Még a 14. havi nyugdíjjal is sereghajtók vagyunk az Európai Unióban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik