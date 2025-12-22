46 éves korában meghalt James Ransone, a Drót című sorozatból ismert színész, írja a Guardian. A Los Angeles-i halottkém vizsgálata szerint a színész öngyilkosság következtében hunyt el.

James Ransone amerikai színész 1979-ben született Baltimore-ban. Ismertebb szerepei közé tartozik Ziggy Sobotka szerepe a Drót című drámasorozat második évadában, Josh Ray Person amerikai tengerészgyalogos őrmester a Generation Kill (2008) című háborús drámaminisorozatban, a rendőrhelyettes a Sinister (2012) és a Sinister 2 (2015) című természetfeletti horrorfilmekben, Chester a Tangerine-ben (2015), a felnőtt Eddie Kaspbrak az Az, második fejezet (2019) című filmben, és Max a Fekete telefon (2021) című filmben.