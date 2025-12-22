molnár györgy elefánt
Molnár György Elefántot újra kellett éleszteni: „Néhány nappal az operációt követően meghaltam”

Mohai Balázs / MTI
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 22. 06:42
Mohai Balázs / MTI

Régóta tudni lehetett, hogy szívműtét vár Molnár György Elefántra. A zenész sokat is betegeskedett az elmúlt években, néhány hónapja viszont túlesett a komplikált beavatkozáson, ami több órát vett igénybe. Azóta nem sokat lehetett tudni az állapotáról.

Most a Blikknek üzent az Omega menedzsere, Trunkos Andráson keresztül. Kiderült, hogy újra kellett éleszteni a zenészt nem sokkal a műtétet követően.

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a sok aggódást, a folyamatos érdeklődést és azt a rengeteg szeretetet, amely felém áramlott. Ha majd lesz elég lelkierőm a közeljövőben, talán elmesélem, min mentem keresztül az elmúlt hónapokban. Most legyen elég annyi, hogy innentől kezdve szeptemberben mindig megünnepelhetem a második születésnapomat. Merthogy az operációt követően néhány nappal meghaltam. De az orvosok, akiknek nem lehetek elég hálás, újjáélesztettek, és kaptam még egy esélyt az életre. Hosszú, gyötrelmes időszak volt ez, és leginkább csak emlékfoszlányok maradtak meg bennem erről. Arra viszont már tisztán emlékszem, hogy amikor néhány héttel ezelőtt először szólaltam meg ott, a kórházi ágyban, a körülöttem lévők meghatódva megtapsoltak. Nem lehet leírni, milyen érzés volt ez. Most pedig egy újabb előrelépés történt a felépülésemben. Járókeret segítségével tudtam sétálni húsz métert. Az élni akarás csodákra képes.

