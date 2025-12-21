Huszonhét tonna kokaint foglalt le a kolumbiai haditengerészet

A kolumbiai haditengerészet összesen huszonhét tonna kokaint foglalt le a Csendes- és az Altlanti-óceánon – közölte vasárnap Gustavo Petro kolumbiai elnök az MTI tájékoztatása szerint.

Az államfő szerint a Csendes-óceánon végrehajtott műveletek során a panamai, ausztrál, Costa Rica-i és salvadori hatóságok közreműködésével több hajó fedélzetén kilenc tonnát találtak a drogból. Egy másik művelet során a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek térségében az európai rendvédelmi szervek támogatásával tizennyolc tonna kábítószer került a hatóságok kezére. A bevetések nyomán mintegy húsz gyanúsítottat fogtak el.

Úgy vélem, mindössze két nap alatt sikerült elérnünk a történelem egyik legnagyobb drogfogását egyetlen halott nélkül

– írta Petro az X-en.

Az ENSZ adatai szerint Kolumbia a világ legnagyobb kokaintermelőjének számít:

több, mint 250 ezer hektáron termesztenek kokacserjét az országban, ami a világ kokatermesztési területének körülbelül 65 százalékát teszi ki.

A kábítószert a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren keresztül az Egyesült Államokba, illetve az Atlanti-óceánon keresztül Európába csempészik. Az elmúlt hónapokban az amerikai hadsereg a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon többször is megtámadott olyan motorcsónakokat, amelyeket állítólag kábítószer csempészésére használtak. A mostaniakkal szemben a korábbi műveletek során több, mint nyolcvan ember vesztette életét.

Washington szerint Kolumbia nem teljesíti nemzetközi kötelezettségeit a kábítószerek elleni küzdelemben – az Egyesült Államok vezetése szerint Petro nem lép fel kellő határozottsággal a kábítószer-kereskedelemmel szemben, ezért az államfő ellen szankciókat vezettek be.