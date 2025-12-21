Orbán Viktor és Lázár János rendhagyó Lázárinfót tartott a Digitális Polgári Körök szegedi „háborúellenes gyűlésén”, ahol a fideszes országjárás eddigi állomásain a közönség soraiból is menetrendszerűen érkező alákérdezések mellett egy férfitől kimondottan kemény kérdéseket is kaptak.

Miért hazudtok a gyermekekről? Miért nem véditek meg a gyerekeket? Ki az a fontos ember, akinek a mocskosságait fedezitek? Miért loptátok el a gyerekeink jövőjét?

– kérdezte fel füttyszó és bekiabálások közepette a miniszterelnököt és a több kormánytaggal együtt az első sorban ülő Tuzson Bence igazságügyi minisztert a férfi, akivel aztán Lázár is személyeskedett egy sort.

A 444 elérte a Lázárinfón mikrofont ragadó Zsoltot, aki szerint az a legfelháborítóbb, hogy a minimális empátia is hiányzik a hatalom lévőkből. Azt mondta, hogy az államnak sokkal többet kellene adnia az árva, vagy sérült családban felnövő gyerekeknek, meg kellene próbálnia kompenzálnia a szeretethiányt, de ez sajnos nem történik meg.

Zsolt arról is beszélt a lapnak, hogy a félelem miatt sokan nem fejezik ki egyet nem értésüket, de szerinte áldozat nélkül nem lehet sikert elérni, és mindenkinek fel kellene vállalnia némi kockázatot.

Szabadságharcos elődeink az életüket is kockára tették, nekünk legtöbbször csak a verbális konfrontációt, a kiállást kell felvállalnunk

– vélekedett. Szerinte azért tartunk ott, hogy „egy tucatnyi kollégiumi haver különösebb erőszaktól mentesen mára a markában tartja az egész társadalmat”, mert cenzúrázzuk, folyamatosan moderáljuk magunkat.