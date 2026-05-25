Van némi gondja, de ott lesz a vébén a Real Madrid egykori BL-győztes csillaga

A legnagyobb izgalmat az okozta, hogy a csapatkapitány James Rodríguez kisebb sérülései ellenére meghívást kap-e, de Lorenzo mindenkit megnyugtatott, hogy a Minnesota United 34 éves, 124-szeres válogatott támadó középpályása nem jelent komoly aggodalmat.
James jól van, sokat edzett. Volt ugyan egy kisebb sérülése, ami miatt kihagyott néhány edzést, de jó formában van
– mondta a Real Madrid korábbi játékosáról.
A szövetségi kapitány kifejtette, hogy a keret kiválasztásakor az egyik legfontosabb szempont az egyensúly és a variációk megtalálása volt a pálya különböző területein, különösen a középpályán.
„Nagyon fontos, hogy legyenek opciók, különösen a sárga lapok kérdése miatt, mivel a középpályások nagyobb valószínűséggel kapnak majd lapot. Szóval igyekszünk átfogóan lefedni ezt a területet különböző képességű játékosokkal” – mondta.
A támadósorban található a válogatott másik kulcsjátékosa, Luis Díaz, aki minden sorozatot figyelembe véve 26 gólt és 23 gólpasszt jegyzett a Bayern Münchenben. Mellette a korábbi Marseille-játékostól, a Sporting gólkirályától, Luis Suareztől vár sokat a szakvezetés
A kolumbiai keret
kapusok: Alvaro Montero (Vélez), David Ospina (Atletico Nacional), Camilo Vargas (Atlas)
védők: Santiago Arias (Independiente), Willer Ditta (Cruz Azul), Jhon Lucumi (Bologna), Deiver Machado (Nantes), Yerry Mina (Cagliari), Johan Mojica (Mallorca), Daniel Munoz (Crystal Palace), Davinson Sanchez (Galatasaray)
középpályások: Jhon Arias (Palmeiras), Jaminton Campaz (Rosario), Jorge Carrascal (Flamengo), Kevin Castano (River Plate), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), Juan Fernando Quintero (River Plate), Richard Rios (Benfica), James Rodriguez (Minnesota United)
csatárok: Jhon Cordoba (Krasznodar), Luis Diaz (Bayern München), Carlos Andres Gomez (Vasco de Gama), Juan Camilo Hernandez (Betis), Luis Suarez (Sporting)