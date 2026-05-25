Van némi gondja, de ott lesz a vébén a Real Madrid egykori BL-győztes csillaga

Colombia's midfielder #10 James Rodriguez runs during a friendly football match between Colombia and Croatia at Camping World Stadium in Orlando, Florida, on March 26, 2026. James Rodriguez “needs” a “better playing rhythm” to regain his competitive level, Nestor Lorenzo, Colombia's coach, acknowledged on May 14, 2026, less than a month before the start of the 2026 FIFA World Cup. Lorenzo stated that James Rodriguez, 34, is following a special physical training “plan” to “arrive in the best possible shape” for the 2026 FIFA World Cup.
Miguel J. Rodriguez CARRILLO / AFP
James Rodríguez
24.hu
2026. 05. 25. 21:51
Néstor Lorenzo szövetségi kapitány kihirdette a kolumbiai labdarúgó-válogatott 26 fős világbajnoki keretét.

A legnagyobb izgalmat az okozta, hogy a csapatkapitány James Rodríguez kisebb sérülései ellenére meghívást kap-e, de Lorenzo mindenkit megnyugtatott, hogy a Minnesota United 34 éves, 124-szeres válogatott támadó középpályása nem jelent komoly aggodalmat.

James jól van, sokat edzett. Volt ugyan egy kisebb sérülése, ami miatt kihagyott néhány edzést, de jó formában van

mondta a Real Madrid korábbi játékosáról.

A szövetségi kapitány kifejtette, hogy a keret kiválasztásakor az egyik legfontosabb szempont az egyensúly és a variációk megtalálása volt a pálya különböző területein, különösen a középpályán.

„Nagyon fontos, hogy legyenek opciók, különösen a sárga lapok kérdése miatt, mivel a középpályások nagyobb valószínűséggel kapnak majd lapot. Szóval igyekszünk átfogóan lefedni ezt a területet különböző képességű játékosokkal” – mondta.

A támadósorban található a válogatott másik kulcsjátékosa, Luis Díaz, aki minden sorozatot figyelembe véve 26 gólt és 23 gólpasszt jegyzett a Bayern Münchenben. Mellette a korábbi Marseille-játékostól, a Sporting gólkirályától, Luis Suareztől vár sokat a szakvezetés

A kolumbiai keret

kapusok: Alvaro Montero (Vélez), David Ospina (Atletico Nacional), Camilo Vargas (Atlas)
védők: Santiago Arias (Independiente), Willer Ditta (Cruz Azul), Jhon Lucumi (Bologna), Deiver Machado (Nantes), Yerry Mina (Cagliari), Johan Mojica (Mallorca), Daniel Munoz (Crystal Palace), Davinson Sanchez (Galatasaray)
középpályások: Jhon Arias (Palmeiras), Jaminton Campaz (Rosario), Jorge Carrascal (Flamengo), Kevin Castano (River Plate), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), Juan Fernando Quintero (River Plate), Richard Rios (Benfica), James Rodriguez (Minnesota United)
csatárok: Jhon Cordoba (Krasznodar), Luis Diaz (Bayern München), Carlos Andres Gomez (Vasco de Gama), Juan Camilo Hernandez (Betis), Luis Suarez (Sporting)

