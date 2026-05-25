Van némi gondja, de ott lesz a vébén a Real Madrid egykori BL-győztes csillaga

A legnagyobb izgalmat az okozta, hogy a csapatkapitány James Rodríguez kisebb sérülései ellenére meghívást kap-e, de Lorenzo mindenkit megnyugtatott, hogy a Minnesota United 34 éves, 124-szeres válogatott támadó középpályása nem jelent komoly aggodalmat.

James jól van, sokat edzett. Volt ugyan egy kisebb sérülése, ami miatt kihagyott néhány edzést, de jó formában van

– mondta a Real Madrid korábbi játékosáról.

A szövetségi kapitány kifejtette, hogy a keret kiválasztásakor az egyik legfontosabb szempont az egyensúly és a variációk megtalálása volt a pálya különböző területein, különösen a középpályán.

„Nagyon fontos, hogy legyenek opciók, különösen a sárga lapok kérdése miatt, mivel a középpályások nagyobb valószínűséggel kapnak majd lapot. Szóval igyekszünk átfogóan lefedni ezt a területet különböző képességű játékosokkal” – mondta.

A támadósorban található a válogatott másik kulcsjátékosa, Luis Díaz, aki minden sorozatot figyelembe véve 26 gólt és 23 gólpasszt jegyzett a Bayern Münchenben. Mellette a korábbi Marseille-játékostól, a Sporting gólkirályától, Luis Suareztől vár sokat a szakvezetés