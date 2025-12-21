Totális káosz várható a budapesti közlekedésben hétfőn – mondta Orosz Tibor, a fuvarozók tüntetésének szervezője az RTL Híradóban, aki kétezer teherautóra és kamionra számít a rendezvényen. A résztvevők a jövőre jelentősen, az autópályákon 4,3 százalékkal, a főutakon 35 százalékkal megemelni tervezett útdíj ellen tiltakoznak.

A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) azt reagálta a tüntetésre, hogy értetlenül állnak a pénteken szakmai szervezetekkel kötött megállapodást figyelmen kívül hagyó egyéni akciók előtt, amelyek „próbálják megzavarni az ünnepekre készülő ország lakosságának nyugalmát”.

A demonstráló fuvarozók hétfőn az M3-as autópálya felől érkeznek a fővárosba, majd délben az Árpád hídon átmennek Budára, a tüntetés végül a Hősök terén fog véget érni.

Az ÉKM által pénteken egyes fuvarozási szakmai szervezettel kötött megállapodását többek között a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) is élesen bírálta. A MOSZ szerint az útdíjemelés 5 milliárd forintnál is nagyobb többletköltséget jelenthet az általuk képviselt szektornak, ezért felszólította a kormányt, hogy folytasson érdemi egyeztetést a súlyosan érintett szereplőkkel.

Lázár János ezzel szemben vasárnap úgy jellemezte a pénteki megállapodást, hogy azon „3 millió ember nyugodt éjszakái múltak”, és minden meghatározó érdekképviselettel megállapodtak.