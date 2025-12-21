Nicki Minaj: Mélységesen tisztelem, csodálom a sármos és elbűvölő Donald Trumpot

A rapszupersztár Nicki Minaj is részt vett a Turning Point USA vasárnapi konferenciáján Phoenixben, ahol Erika Kirkkel osztoztak a színpadon – írja a Variety. Az előadó minden kétséget kizáróan állást foglalt több társadalmi kérdésben is.

Elmondta például, hogy szerinte a konzervatív fiatalok az igazi „menő srácok”, valamint, hogy teljes mértékben megvet minden olyan álláspontot, ami szembemegy a tradicionális nemi szerepekkel. Az előadó kifejezte mélységes tiszteletét és csodálatát „a sármos és elbűvölő” Donald Trump iránt, valamint hangot adott transzellenes nézeteinek is.

A rappernek sikerült beleszaladnia egy meglehetősen kínos pillanatba az esemény folyamán, amikor a szeptemberben nyilvánosan agyonlőtt konzervatív véleményvezér, Charlie Kirk özvegye mellett ülve J. D. Vance alelnököt úgy éltette, mint a politikai színteret uraló „merénylőt”. A közönség kínos csenddel nyugtázta a hasonlatot, amit Erika Kirk próbált feloldani, mondván, Minaj csupán rosszul válogatta meg a szavait, de ettől függetlenül a szíve a helyén van.

Imádom Nickit, ő egy csodás nő. A szíve és a lelke az Úré, emellett pedig a szavak csak szavak – ismerem, mi van a szívében, semmi más nem számít

– értékelte Kirk a kínos pillanatot a közönséghez szólva.