„Ez az ügy nem Bill Clintonról szól” – szóvivőjén keresztül reagált a volt elnök az Epstein-aktákban felbukkanó fotóira

2025. 12. 21. 21:18
A volt amerikai elnök reagált az őt ábrázoló fényképekre, miközben további új dokumentumok láttak napvilágot az Epstein-ügyben. Eközben az amerikai igazságügyi minisztérium is megszólalt az utólag visszavont fotókat illetően.

Az Epstein-aktáktól hangos a sajtó és a közbeszéd, amióta az amerikai képviselőház közel egyöntetű szavazása után, december 19-én nyilvánosságra hozta azokat az amerikai igazságügyi minisztérium. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az iratok mellett több fotó is napvilágot látott, rajtuk számos ismert közéleti szereplővel és politikussal – köztük az Egyesült Államok egyik korábbi elnökével, Bill Clintonnal, aki most szóvivőjén keresztül reagált a nyilvánosságra hozott fényképekre.

Akármennyi húsz évnél régebbi szemcsés fotó nyilvánosságra hozhatnak, ez az ügy nem Bill Clintonról szól

– áll a volt elnök szóvivőjének nyilatkozatában.

Clinton az őt ábrázoló fényképek egyikén egy medencében látható egy kitakart arcú nő társaságában, egy másikon pedig egy ugyancsak beazonosíthatatlan nő ül a térdén.

A minisztérium megszólalt a letörölt fotókról

Ma megírtuk, hogy a nyilvánosságra hozott fotók közül magyarázat nélkül többet is letöröltek az amerikai igazságügyi minisztérium által létrehozott oldalról. Cikkünk megjelenése óta az ügyben megszólalt Todd Blanche igazságügyi miniszterhelyettes: elmondása szerint a lekerült dokumentumokat és fotókat csak átmenetileg vonták vissza. A döntést Blanche szerint az Epstein-ügy áldozatainak védelmével foglalkozó csoportok kezdeményezésére hozták meg, mivel az ügyben érintett nők beazonosíthatóak voltak a fotók alapján. Hozzátette, a személyiségi jogok védelmére vonatkozó módosításokat követően minden kép ismét hozzáférhető lesz.

December 21-e vasárnap azonban további dokumentumot tettek hozzáférhetővé az aktákból: ezúttal egy 119 oldalas bírósági vádesküdtszéki jegyzőkönyvet. A ma nyilvánosságra hozott iratok közt új elem egy, az 1990-es években született, pedofília gyanúját hordozó feljelentés. Az 1996. szeptember 3-i feljelentésben a panaszos Maria Farmer, Jeffrey Epstein akkori alkalmazottja azt állította, főnöke eltulajdonított tőle néhány, a húgait ábrázoló fényképet. A Szövetségi Nyomozó Iroda akkor nem foglalkozott érdemben Farmer feljelentésével, így abból vizsgálat sem lett – derül ki a most nyilvánosságra hozott iratokból.

